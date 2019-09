Alenemor: De vil fjerne min fireårige datter

Hej Puk

Kommunen vil anbringe min datter på fire år, som jeg er alenemor til. Kommunen mener ikke, at jeg kan varetage hendes behov og mener heller ikke, at min datter udvikler sig i det tempo, hun skal.

Min datters børnehave har lavet underretninger til kommunen, hvor de skriver, at min datter ikke kan finde ud af at lege med de andre børn, at hun er indadvendt og virker trist. Jeg har selv sagt til dem, at det nok er, fordi de andre børn driller hende, skubber og slår hende. Det vil de ikke lytte til.

Siden jeg fik min datter, har det været én lang kamp med kommune, vuggestue og børnehave. Mit spørgsmål er: Kan de bare tvangsfjerne min datter?

Noget andet er, at de vil have mig til at underskrive, at anbringelsen er frivillig, men jeg vil jo ikke have, at hun bliver fjernet, så det vil jeg ikke underskrive. Det er, som om de prøver at lokke eller tvinge mig til, at det skal være en frivillig anbringelse. De truer mig halvt ved at sige, at jeg ikke må se hende så meget, hvis det ikke er en frivillig anbringelse.

Jeg er forvirret over det hele og føler mig meget alene. Jeg har på den ene side lyst til at give op, men inden i mig er der også en stemme, der vil kæmpe til det sidste.

Hvad tænker du er det bedste at gøre i min situation?

Hilsen mig

Kære dig

Det er ikke første gang, jeg hører, at en forvaltning nærmest udøver frivillig tvang i forsøget på at presse forældre til en frivillig anbringelse. Det er nemmest og billigst, da kommunen ved en frivillig anbringelse blandt andet sparer udgifter til advokatsalærer.

Men så længe du er uenig i, at din datter skal anbringes, da skal du fastholde det. Hvis du ikke er enig, og kommunen fastholder, at de vil anbringe din datter, så skal de godtgøre og dokumentere sagen i et andet omfang, da den skal forelægges børne- og ungeudvalget – og du har ret til at få en beskikket advokat!

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Der er ingen forskel på dine rettigheder til samvær med din datter under en anbringelse. Uanset om den er frivillig eller tvungen, så gælder de samme regler.

Men ved en frivillig anbringelse opfatter kommunen dig som mere samarbejdsvillig, og lige præcis det begreb arbejder kommunen meget med i anbringelsessager. For jo mere samarbejdsvillige forældrene er, desto mere vil kommunen opfatte det, som om du ’retter ind’. Hvis du omvendt ’modarbejder’ dem ved at fastholde din ret til ikke at give samtykke, kan det opfattes som en kamp, der nu skal kæmpes med en advokat ved din side.

Helt grundlæggende vil jeg sige at, hvis du ikke er enig i, at din datter skal anbringes, så skal du ikke give samtykke, da det jo så vil bære præg af at være en frivillig tvangsanbringelse uden advokathjælp. Så lad dig ikke skræmme af begrebet tvang, men få ordentlig støtte af en beskikket advokat, der kan føre din sag.

De bedste hilsner Puk

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Anbringelsen i trin



Først skal sagen for kommunens børne- og ungeudvalg. Hvis de ikke mener, at din datter skal anbringes, bliver hun det ikke. Hvis kommunen, fjerner hende alligevel, overtræder de loven. Det sker meget sjældent.

Hvis børne- og ungeudvalget giver kommunen medhold, bliver din datter anbragt ved tvang. Men det stopper ikke processen. Din advokat vil kunne fremlægge din sag i Ankestyrelsen, og hvis den beslutter, at din datter ikke skal anbringes alligevel, skal kommunen rette ind. Hvis Ankestyrelsen giver kommunen medhold, vil din advokat indbringe sagen for byretten.

Byretten er det sidste stop. Hvis de giver kommune og ankestyrelse medhold, er den retslige proces slut. Herefter gælder det om at kæmpe for mere samvær, så du som forælder ikke mister relationen til sit barn.