Alexandra havde nok fået en skideballe på Jyllands-Posten

Hvis grevinde Alexandra var journalist på Jyllands-Posten, var hun muligvis blevet kaldt ind på chefredaktørens kontor til en kammeratlig samtale om dresscode.

I hvert fald hvis hun var mødt på arbejde i den påklædning, som hun er afbildet med i Lill-Marlen Elnegaards malede portræt. Her ses hun med smalle stropper, der er trukket helt ned over skuldrene, og en synlig kavalergang.

Chefredaktør Jacob Nybroe har nedlagt et shorts-forbud for sine medarbejdere. Mænd som kvinder. Kvinder må gerne optræde i knælange kjoler, men miniskørter og hotpants er et no-go, så længe man er på arbejde på Jyllands-Posten.

Hvad angår øvre beklædning som f.eks. ’stropløshed’, afholder han sig fra yderligere anvisninger, men henviser til, at medarbejderne skal bruge den sunde fornuft.

Diskussionen om shorts eller ej på journalistiske arbejdspladser er ikke ny. Jeg husker en vis panik for mange år siden i et andet bladhus, hvor en praktikant mødte på job iført meget, meget små, røde shorts, som der vist endda var hul i. Den mundering medførte en skrivelse til samtlige praktikanter om, hvad man kan have på og ikke have på, når man er i marken og møder kilder.

Men ifølge Nybroe gælder hans dekret ikke kun ud fra hensynet til kilder, kunder og eksterne gæster. Det gælder også af hensyn til respekten for hinanden på redaktionen.

Den pointe har Politikens kulturjournalist Gudrun Marie Schmidt grebet med en interessant kommentar.

Hun mener, at chefredaktøren dybest set mener, at det mest respektfulde på en arbejdsplads er, at medarbejdere ligner ham selv iført magtens klassiske uniform: jakke, skjorte og bukser.

Hun påpeger, at med kvindernes indtog på arbejdsmarkedet blev kontorerne langsomt ’fyldt op af bluser med bryster i, nederdele og højhælede sko’, og dermed har kvinderne været med til at bane vejen for større valgfrihed i påklædningen også for mænd.

Tag den, Nybroe, og mens du tænker over det, kan vi vende blikket mod grevinde Alexandra og føromtalte portræt, som blev afsløret i denne uge.

Stor kunst er det ikke, men det er et stærkt symbol på netop valgfrihed.

Grevinden lægger sig i slipstrømmen af den del af Instagram-kulturen, hvor kvinder viser hud, bruger forskønnende filtre og siger ’hvad rager det jer’ til de forargede.

Sjældent har man set hende så glad på et pressefoto som det, der blev taget forleden, da billedet blev vist for offentligheden, men det er der ifølge kongehus-eksperten Søren Jakobsen ingen grund til, for det er ’helt upassende’, at der vises så meget bar hud.

Således er han og chefredaktør Nybroe vist nogenlunde på linje, hvad angår kongelig etikette.

For i et interview med sin egen avis udtaler chefredaktøren, at journalisterne jo kan risikere at løbe ind i selveste kronprinsesse Mary, og det skal de være klædt på til, således at tøjet ikke ’forstyrrer i kontakten’.

Nå, men hvad siger vi så til alt det her på Ekstra Bladet? Tjah, da jeg forleden gik igennem newsroom på en af de meget varme dage, blev jeg råbt muntert an af medarbejdere, som mente, at jeg ikke var ganske korrekt klædt med mine bare arme og en synlig tatovering. Lidt senere spurgte en af vores reportere mig, om han ville få skældud, fordi han havde shorts på. Jeg sagde, at bare han var klar til at rykke ud til hvad som helst, så var det fint med mig.

Til det svarede han, at han havde naturligvis skiftetøj med.

Selvfølgelig havde han det. Han brugte sin sunde fornuft.