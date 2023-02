Alice fik pludselig iskold besked fra kommunen: - Slut!

Efter otte år med hjælp fra kommunen til at have en elscooter fik Alice Ageriis pludselig en besked. Nu er det slut

I otte år har Alice Ageriis elscooter været en god ven i nøden. Men nu er det slut.

Ishøj Kommune har ud af det blå valgt, at hun ikke længere får støtte til at have sin elscooter, så hun kan komme til lægen, købe ind, komme til træning og besøge sin mor.

Og det gør ondt. For 65-årige Alice Ageriis kæmper med helbredet og har gjort det længe. Og det er blevet markant værre, siden hun for otte år siden fik bevilget elscooteren af kommunen.

- Jeg har kol og har fået konstateret, at jeg kun har 42 procent lungekapacitet tilbage. Derudover har jeg haft lungekræft to gange, så jeg kan gå omkring 100 meter på en dag, og så har jeg brug for hjælp. Derfor giver elscooteren stor livskvalitet for mig, siger en tydeligt berørt Alice Ageriis.

Men den køber kommunen ikke.

Heller ikke selv om de har givet hende støtte til have den de sidste otte år. For ud af det blå fik hun en besked om, at Ishøj Kommune havde begået en fejl i 2014 ved at bruge en forkert paragraf, da hun fik den bevilget dengang.

Slut

Og nu har kommunen altså besluttet, at det er slut.

Rent teknisk og på kommunesprog har Alice Ageriis elscooter gået fra at være et hjælpemiddel til et forbrugsgode. Dermed går Alice Ageriis fra fuld støtte til selv at skulle betale halvdelen af elscooteren samt stå for al vedligeholdelse og reparationer.

I første omgang koster det 10.500 kroner, og det har hun slet ikke råd til.

- Det betyder, at de de facto tager den fra mig. Jeg er på førtidspension, så jeg har kun 11.000 udbetalt om måneden, så jeg kan ikke lige betale så stort et engangsbeløb. Nu kan jeg hverken komme til lægen, 500 meter ned i Bilka, til min træning eller besøge min mor. Det er alt for besværligt for mig uden min elscooter, siger Alice Ageriis.

Skæbnesvangert møde

Forinden beskeden om, at det efter otte år nu var slut med at få hjælp fra kommunen, havde Alice Ageriis et møde med kommunen. Det skyldes, at der var en tvist om eltilførslen til den elscooter, som hun havde..

Og i den forbindelse var der en række medarbejdere hjemme hos Alice Ageriis i Ishøj.

- Jeg har en mistanke om, at det er her, at det er gået galt. Jeg er fortsat frisk nok til at gå fra møbel til møbel herhjemme og at gå fra stuen ud til køkkenet. Derudover har jeg lært mig selv at gå ned ad trappen i vores boligkompleks, og det så de.

Efterfølgende får Alice Ageriis pludselig beskeden om, at de altså nu mener, at hun er mobil nok til selv at kunne klare sig. Og så må hun

- Jeg har arbejdet, siden jeg var 16 år gammel. Så jeg synes egentlig, at jeg har betalt min del af skatten. Men jeg har ikke råd til at købe den her elscooter. Det er simpelthen en benhård prioritering, siger Alice Ageriis.

Tavs kommune

Ekstra Bladet har taget kontakt til Ishøj Kommune for at høre, hvordan det kan være, at Alice pludselig selv skal betale. Når nu kommunen har gjort det så længe, og Alice Ageriis ikke har fået det bedre. Tværtimod.

De oplyser dog, at de ikke kan gå ind i enkeltsager. Til gengæld har vi fået en lang skrivelse om forskellen på forbrugsgoder og hjælpermidler.

Derudover skriver de:

'Kommunen kan vurdere, at borger kan få bevilget det pågældende som et hjælpemiddel (fuld økonomisk dækning), eller at borger kan få det pågældende bevilget, men som et forbrugsgode (delvis egenbetaling som i den konkrete sag), eller at borger får skriftligt afslag, fordi det pågældende ikke kan bevilges.

Hvis borger er uenig i kommunens vurdering og afslag, kan de klage til kommunen, som skal behandle klagen. Hvis kommunen fastholder afslaget, sendes borgers klage i Ankestyren.'

Derfor er sagen nu havnet hos Ankestyrelsen, der i øjeblikket vurderer sagen.