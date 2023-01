Alices kræft blev fundet for sent: Hospitalet manglede ansatte

Har du stået i samme situation? Kontakt journalisten her.

Kvinder, der går til regelmæssige scanninger for brystkræft, kan ikke være sikre på, at de bliver indkaldt i ordentlig tid.

Det er tilfældet i Region Hovedstaden, hvor 69-årige Alice Andersen bor. Hun blev ikke bekymret, da et brev i efteråret 2021 tikkede ind i e-boks og meddelte, at hendes rutinescanning ville være forsinket på grund af personalemangel.

- Jeg har altid syntes, at det var rart, at man kunne gå til de her tjek. Men jeg havde jo ikke en mistanke om, at de rent faktisk ville finde noget, siger Alice Andersen.

Alice Andersen var ikke bekymret, da hendes scanning blev udsat. Foto: Linda Johansen

Derfor var det også en mavepuster, da Alice - efter et halvt års forsinkelse - halvvejs gennem 2022 endelig blev scannet og fik beskeden i et lokale på Herlev Hospital: Lægerne havde fundet kræft i det venstre bryst.

- Det første, jeg tænkte på, var mine børn. Jeg var ked af, at jeg skulle fortælle dem noget, der ville bekymre dem, fortæller Alice Andersen, som bor i Hillerød med sin mand.

Fra den ene dag til den anden ændrede hverdagen sig. Planlægning, operation, strålebehandling. I lang tid handlede det om at komme ud på den anden side af kræften.

Først da hun var helbredt, meldte en ny tanke sig hos hende. Tanken om, hvordan forsinkelsen mon havde påvirket kræftknuden, der var over to centimer, da den blev fjernet.

- Sådan en knude vokser jo. Jeg er overbevist om, at den også er vokset i den tid, jeg gik og ventede på scanningen, siger Alice Andersen.

I indkaldelsen står der, at Alice Andersen vil blive indkaldt med en forsinkelse på op til tre måneder. Det ender dog med en forsinkelse på mere end et halvt år, før hun kommer til. Der går altså næsten to år og ni måneder mellem hendes scanninger.

Langtfra den eneste

Alice Andersen besluttede sig for nylig for at anmelde forsinkelsen hos Patienterstatningen og søge erstatning.

Hun er langtfra den eneste kvinde i Region Hovedstaden, der har oplevet at få sit rutinetjek udskudt. Ifølge Janne Bigaard, overlæge og projektchef hos Kræftens Bekæmpelse, har problemet stået på i omkring halvandet år.

- Jeg kender til sager, hvor kvinderne i øjeblikket venter endnu længere end seks måneder. Og jeg forventer, at vi kommer til at høre om flere eksempler i den kommende tid, siger Janne Bigaard.

- Det er kvinder i en hel region, der har været udsat. Og vi ved, at mellem 0,6 og 0,7 procent af dem, der deltager i screening, har kræft.

I 2020 besluttede man sig for at ændre reglerne for erstatning i sager, hvor regioner angiver manglende ressourcer som forklaring på forsinkelse på screening. Det skete som følge af en sag, hvor en kvinde blev nægtet erstatning. Også her havde man begrundet forsinkelsen med ressourcemangel, hvorefter kvinden senere fik diagnosticeret kræft. Foto: Linda Johansen

Overlægen understreger, at hun ikke kan udtale sin om den konkrete sag, og at det varierer, hvilken betydning en forsinkelse kan få. Men:

- Generelt kan man sige, at jo tidligere en diagnose bliver fundet, des færre følger får den, og des mindre omfattende behandling skal man have, siger Janne Bigaard.

Hun kalder det 'problematisk', at kvinder ikke får samme screeningstilbud, hvis de bor forskellige steder i landet.

- Derfor er det også rigtig vigtigt, at kvinder ved, at de kan søge om erstatning, hvis de får deres undersøgelse udskudt ud over to år og tre måneder, fastslår hun.

Forsinket i månedsvis 9. oktober 2019 Alice Andersen modtager en mammografi på hospitalet. Nu er der to år og tre måneder til, at hun senest skal scannes igen. 27. oktober 2021 Lidt over to år efter den seneste undersøgelse får Alice Andersen en meddelelse om, at hendes næste scanning vil blive forsinket i op til tre måneder. Den viser sig dog at blive endnu mere forsinket. 26. juni 2022 Først nu får Alice Andersen en tid til mammografi - altså seks måneder for sent frem for de tre, der blev varslet. Da hun bliver scannet, er der gået næsten to år og ni måneder siden hendes seneste undersøgelse. 21. juli 2022 Alice Andersen får besked om, at det er nødvendigt med en supplerende undersøgelse. Denne gang bliver hun henvist til et privathospital, så regionen kan overholde den anbefalede ventetid. 11. august 2022 Alice Andersen bliver diagnosticeret med brystkræft. Vis mere Vis mindre

Gør noget!

Alice Andersen har endnu ikke fået svar på sin klage. For hende handler det ikke om penge, men om, at det ikke kan være rigtigt, at noget så vigtigt kan blive forsinket.

- Man føler sig jo tryg ved at, at man kan gå til de her scanninger. Og så pludselig kan man ikke føle sig tryg ved det længere, siger hun og foreslår, at man for eksempel i højere grad henviser kvinder til privathospitaler eller andre regioner.

Hun håber, at flere kvinder vil råbe op, hvis de oplever, at deres tid bliver forsinket - også selvom de ikke mistænker, at de har kræft.

I nogle tilfælde kan man nemlig for eksempel blive skrevet på venteliste til afbudstider. Det har hun en kollega, der har prøvet.

- Og jeg håber selvfølgelig også, at regionen og politikerne vil gribe ind og gøre noget for at ændre på det her, siger Alice Andersen.

