Alkoholfri øl får kritik for falsk markedsføring

Det er misvisende og kan give problemer for tidligere alkoholikere og folk på antabus, at alkoholfri øl må indeholde 0,5 procent alkohol. Det mener en række politikere og organisationer, der vil have reglerne ændret.

”Der er jo en risiko for, at forbrugerne kan blive vildledt til at tro, at det er helt fri for alkohol. Derfor er det relevant at se på, om der er basis for at ændre reglerne,” siger Camilla Udsen, seniorrådgiver for fødevarepolitik hos Forbrugerrådet Tænk til Radio4.

Det kan ifølge Forbrugerrådet Tænk både være ved at droppe brugen af ordet alkoholfri, ved at gøre tydelig mærkning obligatorisk eller ved at sænke bagatelgrænsen igen. Den blev hævet under Astrid Kragh (S), der som sundhedsminister hævede grænsen fra 0,1 til 0,5 procent.

Ønsket om en ændring kommer også fra Faggruppen for Alkoholbehandlere under Socialrådgiverforeningen. Her oplever formand og alkoholbehandler Ann Sofie Kristiansen, at alkoholikere er forvirrede og bekymrede over, om de kan drikke de alkoholfri øl uden bivirkninger, hvis de eksempelvis er på antabus.

”Det er gift at blande de to ting, alkohol og antabus, sammen. Selv hvis du laver en sovs med whisky, skal du sikre dig, at det er alkoholfrit, og der er jo mennesker, der bliver meget syge af det. Hvis du går på restaurant og får en vegetarisk ret, forventer du heller ikke, at der er 0,5 procent kød i,” siger hun til Radio4.

Også Konservative, Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil have reglerne ændret, mens Venstre ikke er afvisende overfor at se på mærkningen, så længe det kan ske i dialog med bryggerierne.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, siger til Radio4, at tiden er moden til at ændre selve navnet:

”Det er en forkert varebetegnelse, når man kalder det alkoholfrit, selvom der er alkohol i. Hvis vi tager en tidligere alkoholiker, kan det være nok i til, at man ryger direkte tilbage. Derfor bør man kalde det noget andet,” siger ordføreren, der opfordrer til at udskrive en konkurrence for at finde et nyt navn som erstatning for ’alkoholfri’.

Overfor Radio4 kalder Enhedslistens Peder Hvelplund betegnelsen for ”ulogisk”, og ser gerne reglerne ændret til to kategorier for henholdsvis alkoholfri øl og lettere øl med op til 0,5 procent.

Men Bryggeriforeningen mener, at reglerne er gode, som de er.

”Lovgivningen har været i kraft i fem år, og det er vores oplevelse, at folk begynder at vænne sig til, at der godt kan være en lillesmule alkohol i. Ligesom der kan være en lille smule fedt og sukker i fedtfri- eller sukkerfri produkter,” siger Bryggeriforeningens kommunikationschef, Louis Illum Honoré til Radio4.

Hos Socialdemokratiet henviser Sundhedsministeriet til fødevaremyndighederne. De henviser tilbage til Sundhedsministeriet, og det har ikke være muligt for Radio4 at få svar på, hvorvidt regeringspartiet mener, at reglerne skal ændres.