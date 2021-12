Alle 33 havde fået en booster: 21 blev smittet

De havde alle fået deres tredje stik. Alligevel blev to tredjedele smittet.

Ud af i alt 33 personer blev 21 således smittet med omikronvarianten under en sammenkomst for nogle ansatte i sundhedsvæsnet på Færøerne.

Ingen af dem blev dog alvorligt syge.

Det skriver videnskabsmediet Medrxiv, der publicerer såkaldte preprints-artikler, som ikke er bedømt af fagfolk.

WHO ser konsekvente beviser på, at omikron spredes hurtigere end delta.

Skaber bekymring

Ifølge de seks forfattere bag artiklen kan superspredereventet dog skabe tvivl om vaccinernes effekt til at beskytte mod infektion med coronavarianten.

'Der bekymring for, at SARS-CoV-2-omikronvarianten undviger immunrespons på grund af usædvanligt høje antal mutationer i spikeproteinet', lyder det blandt andet.

Ifølge virolog og professor ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen skal man bide mærke i, at alle undgik alvorlig sygdom.

'Lad mig starte med at slå fast, at for nuværende er effekten af vaccine overfor omikron primært at beskytte mod alvorlig sygdom – ingen i historien havde nødig at blive indlagt', skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Den isolerede case fra Færøerne skal man dog også passe på med at konkludere for meget på, understreger han.

'Med hensyn til smitte er effekten mindre, nok omkring 50 procent. Set i dette lys er 21/33 lidt dårligere, men næppe så markant, at man ikke kan få dette tal ved en tilfældighed. Historien understreger dog, at vi stadig skal passe på os selv og ældre, sårbare, selv efter tredje stik'.

Sådan fungerer Moderna og Pfizers coronavacciner

Nyt omikron-studie

Statens Serum Institut har 22. december offentliggjort en preprint-artikel på baggrund af et studie, hvor vaccine-effekten fra Pfizer og Moderna, som vi bruger i Danmark, overfor delta- og omikronvarianten er blevet undersøgt.

Her lyder konklusionen, at 'covid-19-vaccinernes beskyttelse mod omikronvarianten aftager over tid, men stiger igen efter revaccination'.

- Omikronvarianten spreder sig i øjeblikket hastigt over hele verden - også i Danmark. Derfor er det vigtigt at estimere, hvor høj beskyttelse covid-19-vaccinerne giver mod netop denne variant, siger konstitueret afdelingschef Palle Valentiner-Branth i artiklen.

Helt konkret viser studiet, at Pfizer-vaccinens beskyttelse ligger på 54, 6 procent mod infektion med omikronvarianten for personer på 60 år og derover, som for nyligt er blevet revaccineret.

- Vi ser, at beskyttelsen er lavere og falder hurtigere mod omikron- end mod deltavarianten efter et primært vaccinationsforløb. Revaccination med vaccinen fra Pfizer-BioNTech beskytter mod infektion med omikronvarianten blandt personer på 60 år og derover, som fornyligt er blevet revaccineret, siger Palle Valentiner-Branth.

I studiet var det ikke muligt at estimere beskyttelsen mod coronaindlæggelse med omikronvarianten. Men studierne fortsætter, lover afdelingschefen:

- Vi har nu et foreløbigt billede af i hvor høj grad vaccinerne fra Pfizer-BioNTech og Moderna virker mod omikronvarianten. Og vi vil fortsætte med at undersøge vaccineeffektiviteten mod denne variant. Herunder hvor langvarig beskyttelsen er.