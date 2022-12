Alle advarselslamper blinker: Kendte turistattraktioner i fare

Mens turisterne valfarter til Athen, kan det få alvorlige konsekvenser for et af byens mest kendte monumenter, mener ekspert

Den græske storby Athen er kendt for sine historiske monumenter, at være fødestedet for det moderne demokrati og så selvfølgelig en helvedes masse turister.

Og sidstnævnte har der især været mange af i år, hvor man i turistsektoren forventer at tjene omkring 18 milliarder euro, hvilket er næsten tre milliarder mere, end man ellers havde budgetteret med.

Og selvom de mange penge luner på den græske kistebund, medfører det også en del problemer.

For flere af byens største turistattraktioner, som eksempelvis Akropolis, der er på Unescos Verdensarvsliste og mere end 2.000 år gammelt, bliver påvirket af de mange turister.

Det skriver The Guardian.

- Advarselslamperne blinker. Vi må i gang med at spørge os selv, om hvor mange er for mange, når mere end 16.000 turister hver dag besøger Akropolis. Det er alt for mange, siger Peter DeBrine, der er Unescos turismerådgiver.

Ifølge Debrine viser flere studier, at turister i langt højere grad i dag i forhold til tidligere vil have bæredygtige alternativer.

Derfor mener han også, at myndighederne skal lave tiltag for at undgå for mange mennesker ved verdens mest populære turistattraktioner.

Det kunne eksempelvis være endagsbilletter købt på nettet, så man er sikker på, hvor mange der besøger monumenterne.