Alle barer i Dubai lukker

Efter en stigning i antallet af smittede med coronavirus i Dubai har myndighederne besluttet at lukke alle barer i byen måneden ud

Nytårsfejringer førte gæster fra hele verden til Dubai, og det har ført til en stigning i antallet af smittede med coronavirus i byen.

Derfor har de officielle myndigheder besluttet at lukke alle byens barer i februar.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Derudover har alle restauranter og caféer fået besked på at lukke klokken et om natten. Desuden er der indført forsamlingsloft i biografer, på hoteller, i storcentre og lignende.

Skiftende meldinger

Så sent som i sidste uge insisterede myndighederne i Dubai ellers på, at situationen var under kontrol.

- Vi kan med sikkerhed sige, at den nuværende situation er under kontrol, lød meldingen ifølge AP.

Men nu indfører myndighederne altså en række restriktioner for at kontrollere smitten i storbyen. Restriktionerne gælder fra torsdag.

Flyveforbud fra Danmark

Alle flyvninger fra Dubai til Danmark er lige nu indstillet til 2. februar.

Flyveforbuddet blev indført, efter myndighederne havde fået oplysninger om, at 33 danskere havde fået foretaget en test i Dubai, som ved efterprøvelse i Danmark viste sig at være falsk negativ.

Ifølge Ritzau har 78 danskere i alt fået konstateret covid-19 efter en rejse til Dubai.

