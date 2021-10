Alle danskere bliver tilbudt tredje stik

Alle danskere vil få tilbuddet om et tredje vaccinestik mod covid-19. Det meddeler sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Det skriver DR.

- Vi har en plan for udrulningen af det tredje vaccinestik, og den er, at danskerne bliver inviteret seks måneder og 14 dage efter, at de har fået andet stik, siger Heunicke.

Sundhedsstyrelsen går nu i gang med at give tredje stik til færdigvaccinerede over 65 år. Også særligt udsatte og sundheds- og ældrepersonale bliver tilbudt tredje stik.

De kan få invitationen, seks måneder og 14 dage efter at de har fået andet stik med en vaccine mod covid-19.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Det betyder, at vi i næste uge sender mange invitationer ud – primært til folk over 65 og medarbejdere i sundheds- og ældresektoren og folk, der ellers har et svækket immunforsvar, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til DR.