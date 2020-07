Alle elsker Else

En bølge af lige dele væmmelse og sympati spredte sig gennem Danmark, da Ekstra Bladet mandag aften publicerede de forbudte TV2-optagelser fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Billederne afslører, hvordan demenssyge Else udsættes for omfattende plejesvigt, overgreb, nedværdigende tale og sundhedsfarlig hygiejne.

Lige siden har opbakningen til den 90-årige kvinde været massiv.

Det strømmer ind med sympati-tilkendegivelser fra politikere, organisationer og danskerne på de sociale medier.

Også Ekstra Bladets mailboks er fyldt med støtte til Else og hendes familie.

På Christiansborg efterlyser flere partier samtidig lovændringer, så de nærmeste pårørende eller en værge i fremtiden skal kunne tillade skjulte optagelser hos demente personer for at dokumentere groft omsorgssvigt og overgreb i plejesektoren.

Overrasket over kendelse

Fogedforbuddet, som landsretten i sidste uge efter krav fra Aarhus Kommune nedlagde mod TV2-dokumentaren, var netop begrundet i, at Else ikke selv kunne give samtykke til skjulte optagelser på grund af hendes demenssygdom.

Det var altså ikke nok, at Elses syv børn og hendes værge, barnebarnet Charlotte Ahm, havde givet TV2 lov til at sætte skjult kamera op.

Ældreordfører og formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Jane Heitmann (V), mener, at spørgsmålet om, hvor langt en værge må gå, skal til debat i Folketinget.

– Jeg var overrasket over landsrettens kendelse, og jeg synes, der er brug for, at vi får gået lovgivningen igennem. Jeg har foreslået og opfordret Sundheds- og Ældreministeren til et 360 graders eftersyn af hele ældreområdet, siger hun.

Et sygt ærinde

Samme budskab kom i løbet af i går fra Dansk Folkeparti, Konservative og Nye Borgerlige.

– Det er så grusomt, siger partiformand Pernille Vermund (NB), efter hun har set optagelserne bl.a. hvor 90-årige Else under stor smerte og ydmygelse sidder fastspændt i en liftsele for at skulle besørge ned i sin seng.

Plejerne orkede nemlig hverken at skifte hendes ble eller sætte den demensramte kvinde på toiletstolen lige ved siden af sengen.

– Naturligvis bør det forbud fra landsretten ophæves. Hvis man holder det skjult, er man ude i et sygt ærinde. Pårørende eller værgens samtykke bør gælde i denne type sager, fastslår Vermund.

Værre end ventet

Men optagelserne blev altså holdt skjult. Først efter Ekstra Bladets offentliggørelse fik selv de ansvarlige politikere i Aarhus ’lov til’ at se de horrible forhold.

– Det er langt værre, end jeg havde troet, siger Lone Hindø (S), der er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Aarhus.

– Udover DF-rådmanden (Jette Skive, red.) har ingen af os politikere i byrådet set optagelserne før. Nu har jeg set dem og er rystet. Det her vil få øjnene op hos politikere i hele landet i forhold til, hvordan vores ældrepleje er, fastslår hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rent rundtosseri hos K og DF

Foto: Jens Dresling/Ritzau/Scanpix

– Aarhus Kommune er i kamp med sig selv. Vi har en forvaltning, som har krævet fogedforbud – og så har vi 29 ud af 31 medlemmer af byrådet, som egentlig ville have optagelserne frem.

– Når først de billeder er optaget, så kan man ikke holde dem tilbage, siger Venstres medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget, Hans Skou.

Han har i byrådet kæmpet for at få de skjulte TV2-optagelser frem. Til gengæld er DF og Konservatives roller meget tvetydige.

Efter Ekstra Bladet offentliggjorde optagelserne med 90-årige Else har politikere på Christiansborg stået i kø for at fordømme både plejesvigtet og landsrettens fogedforbud.

Herunder K-formand, Søren Pape, og DF’s ældreordfører, Karina Adsbøl.

– Man går mere op i at forbyde, at det kommer ud til offentligheden, end at lægge det åbent frem. Aarhus Kommune skulle sige: ’Lad os få vist den udsendelse – lad os bøje nakken, undskylde og gøre det bedre i fremtiden,’ siger Søren Pape.

Men i Aarhus var Konservatives to byrådsmedlemmer rent faktisk de eneste, som var imod at få de forbudte optagelser frem.

DF’er ansvarlig

Om optagelserne siger Karina Adsbøl:

– Jeg er virkelig rystet. Det er så ubærligt, som noget kan være.

Men det var netop Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Aarhus med DF-rådmand Jette Skive i spidsen, som fik nedlagt fogedforbud mod TV2-dokumentaren.

En kendelse, som Jette Skive siden har glædet sig over, samtidig med, at hun som medlem af byrådet vil have TV2-dokumentaren vist.