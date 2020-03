Alle fly fra Norditalien til Danmark indstilles

Mette Frederiksen oplyser på pressemøde, at det fra senere tirsdag ikke længere vil være muligt for fly fra røde områder at lande i Danmark

Fra midnat natten mellem tirsdag og onsdag vil fly fra områder, der er særligt hårdt ramt af Covid-19, ikke længere få lov til at lande i Danmark.

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde. Transportministeriet har siden udsendt en pressemeddelelse om forbuddet.

Det omfatter blandt andet det nordlige Italien, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle rejser.

Derudover omfatter det Iran, skisportsområdet Ischgl i den østrigske delstat Tyrol, Iran, Hubei i Kina samt Daegu og Gyeonbuk i Sydkorea.

Foto: Udenrigsministeriet

Mette Frederiksen oplyser samtidig, at alle fly fra risikoområder lander i et særligt område af lufthavnen, og at passagerer ikke får lov til at tage offentlig transport efterfølgende, men at de vil blive sat direkte i karantæne.

