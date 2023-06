Alle fugle skal gasses: - Alvorlig situation

Torsdag er det farvel.

Om det drejer sig om høns i haven, kæleduer eller familie-papegøjer, er aflivningen uundgåelig.

Onsdag aften meddelte Fødevarestyrelsen, at omkring 1000 fugle i kolonihaveforeningen Hønsevænget i det sydlige Aalborg skal aflives, fordi der er fundet duer smittet med den farlige fjerkræsygdom Newcastle disease i kolonihaven.

Og ifølge veterinærchef ved Fødevarestyrelsen Flemming Marker er der tale om samtlige fugle i foreningen.

- Det gælder alle fugle i kolonien. For vi kan ikke være sikre på, at der ikke er smitte blandt de andre fugle, fordi de går så tæt, at de nemt kan komme til at smitte hinanden, siger han til Ekstra Bladet.

Annonce:

Gas-vogne ruller ind

Den enorme aflivnings-operation starter torsdag formiddag, hvor Fødevarestyrelsen ruller ind med de dødelige gasvogne, som skal bringe fuglene af dage så humant som muligt, fortæller Flemming Marker, der føler for de mange fugleejere i området.

- Det kommer til at foregå på den måde, at vi håber på så vidt muligt at få hjælp fra ejerne til at indfange fuglene. Og så har vi nogle vogne, de kommer ned i, hvor der er gas i, så de dør med det samme. Dem kan vi køre ind, så de ikke skal transporteres rundt. Det foregår så absolut humant, vi kan komme af sted med, siger han og tilføjer:

- Det er selvfølgelig en alvorlig situation for dyrene og de ejere, det går ud over. Der er mange ting i spil, og de er selvfølgelig påvirkede af det, og det er der ikke noget at sige til.

Ikke farlig for mennesker

Sygdommen er ifølge Fødevarestyrelsen dødelig for de fleste fugle, men ikke farlig for mennesker - heller ikke ved indtagelse af kød eller æg fra fuglene.

Annonce:

Men på grund af frygten for smitte har styrelsen ligeledes oprettet en restriktionszone 3 kilometer omkring kolonihaven, der betyder, at alle fugleejere skal registrere deres dyr på landbrugsindberetning.dk.

Herudover skal fugleejere i en radius af 10 km fra kolonihave sørge for at holde deres fugle isoleret fra andre dyr.

Fødevarestyrelsen rykker ind torsdag formiddag omkring klokken 10 og satser på at være færdige i løbet af dagen, oplyser Flemming Marker.