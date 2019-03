Alle i England er organdonorer fra 2020 - med mindre de selv siger nej

En ny lov i England betyder, at man fremover skal sige ’nej’ i stedet for ’ja’ til organdonation - skal Danmark indføre det samme?

Fra 2020 er alle engelske statsborgere automatisk organdonorer, medmindre de aktivt siger nej.

Det sker i forbindelse med en ny lov, der fredag blev godkendt af den engelske dronning Elizabeth II.

Det skriver flere britiske medier. Også de britiske sundhedsmyndigheder National Health Service beskriver den nye lov, som efter planen træder i kraft fra foråret 2020.

Den nye engelske organdonor-lov har fået tilnavnet 'Max and Keira's' – opkaldt efter 10-årige Max Johnson, som fik doneret et hjerte efter den kun ni år gamle Keira Bell, efter hun mistede livet i et biluheld.

Se også: 17-årige Natascha blev trafikdræbt: Nu har hun reddet seks liv

Efter den succesfulde operation begyndte Max Johnsons forældre at arbejde aktivt for at få ændret loven omkring organdonation, så man i stedet for at skulle tilmelde sig, fremover aktivt at skulle sige 'nej'.

Den britiske regering antager, at den nye lov vil komme til at redde flere hundrede liv hvert år.