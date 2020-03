Alle konfirmationer bliver udskudt til efter pinsen

Alle konfirmationer udskydes til efter pinse i starten af juni.

Det skriver Københavns Stift på sin hjemmeside på vegne af landets biskopper.

Årsagen er de nye tiltag, regeringen har sat i søen for at begrænse udbredelsen af coronavirusset.

- Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt.

- Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte, skriver biskopperne.

Tirsdag blev alle konfirmationer før påske udskudt til efter påske, men på daværende tidspunkt var der ikke taget stilling til konfirmationerne efter.

Tirsdag besluttede regeringen at indføre et forbud mod forsamlinger på mere end ti personer.

Det er i første omgang gældende til 30. marts, men landets biskopper har altså taget en beslutning, der rækker længere frem i tiden.

Det er ikke kun konfirmationer, der er ramt af de nye tiltag fra regeringen.

Det er tilladt at gennemføre dåb og bryllupper. Men der må maksimalt være ti personer til stede inklusive præst og kirkepersonale.

Den regel er til gengæld ikke gældende for begravelser og bisættelser. Her gælder det, at hver person i kirken skal have fire kvadratmeter.

Det vil sige, at hvis kirkens skib - det største rum - er på 200 kvadratmeter, må der maksimalt være 50 personer i kirken.

Samtidig skal der tages hensyn til kirkens indretning, så det er muligt at leve op til sundhedsmyndighedernes anbefaling om at holde afstand.