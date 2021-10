Alle kviktest-steder lukker: Kun kviktest i 'nødstilfælde'

Fra søndag vil det være slut med at kunne få en ny godkendelse i sit coronapas under en time, efter man svingede ind på testcenterets p-plads.

Samtlige kviktest-centre lukkede nemlig ned lørdag, og fremover vil det som udgangspunkt kun være muligt at få den noget langsommere PCR-test på centrene drevet af regionerne, fortæller Lisbet Zilmer-Johns, direktør i Styrelsen for forsyningssikkerhed.

- Det er et udtryk for, at vaccinationerne har gjort deres arbejde. Smitten er lav, og derfor har vi ikke brug for så mange hurtigtest mere. Vi har set, at der har været en faldende efterspørgsel på tests, og det behov, der er nu, det kan dækkes via de PCR-teststeder, der er, siger direktøren.

Farvellet til kviktestene betyder også et farvel til selskaberne Copenhagen Medical, Falck og Carelink, som har stået for at levere kviktestene rundt om i landet.

Lisbet Zilmer-Johns er direktør i Styrelsen for forsyningssikkerhed, som står for at planlægge testkapaciteten i forhold til coronavirus. Foto: PR

Nødstilfælde

Svartiden på en pcr-test er mellem 10-12 timer, og mange som af helbredsmæssige grunde eller ikke ønsker at blive vaccineret, kan altså imødese en noget besværligere tilværelse, når de private udbyderes testcentre lukker ned.

Men selvom de private leverandørers milliard-guldkalv er blevet slagtet, vil der nogle steder fortsat kunne foretages kviktest.

- I nødstilfælde, hvor folk skal have et meget hurtigt svar, så er der mulighed for at få taget en hurtigtest i udvalgte testcentre. Her vil være tale om cirka 5-10 teststeder i hver region, hvor der er mulighed for at få en hurtigtest, siger Lisbet Zilmer-Johns.

Hvad der defineres som en 'nødsituation' er dog ifølge direktøren ikke lavet regler for.

- Vi er ikke gået ind og har defineret, hvad der er et nødstilfælde. Så det kan jo være en personlig vurdering, at man har en behov for en test her og nu.

- Så det vil være nok for folk at møde op og sige, at man har behov for en kviktest, og så er det nok?

- Ja, men der vil stadigvæk blive opfordret til, at man så vidt muligt tager en pcr-test, fordi den er mere præcis, og fordi man kan sekventere på den (påvise den præcise corona-variant, red.), siger Lisbet Zilmer-Johns.

Jeppe Handwerk er direktør og ejer af Copenhagen Medical, der har stået for kviktestene i Region Hovedstaden. Handwerk er i øvrigt nær ven af Kronprins Frederik. Foto: Mathias Svold / Ritzau Scanpix

På stand-by

Selvom Copenhagen Medical, med kronprinsens nære ven Jeppe Handwerk i spidsen, Falck og Carelink ikke længere skal levere næse-podninger, så er der indgået en aftale om, at de står klar til igen at levere kvikt-test inden for 14 dage.

Og dermed er man klar til hurtigt at svare, hvis epidemien pludselig igen blusser op i den kommende vinter, forsikrer Lisbet Zilmer-Johns.

- Vi kan teste 100.000 med pcr-test om dagen, og der er rigeligt luft op til det loft, som situationen er i dag. Hvis der er en stigende epidemi så vil man i givet fald kunne skrue op for antallet af pcr-tests.

- Hvis man får en dramatisk stigning, så har vi indgået nogle stand-by-aftaler med de private leverandører, så de i løbet af et par uger kan starte deres test-steder op igen, siger direktøren.

Guldkalv

Ønsket fra de private om at være i venteposition og klar til at teste igen på bare 14 dage skal ses i lyset af, at det har været noget af en guldkalv for de tre selskaber at pode danskerne.

Ifølge en optælling, Børsen har lavet, har selskaberne tjent intet mindre end 5,3 millarder kroner fra 12. december og frem til 24. september i år.

Falck sendte fakturaer til regionerne for i alt 2,6 milliarder kroner, mens kronsprinsens nære ven Jeppe Handwerk fra Copenhagen Medical har scoret svimlende 1,8 milliarder kroner i Region Hovedstaden på et år.

- Vi har satset stort, og derfor kunne vi også have tabt mange penge på corona. Men når vi har gjort en stor forskel, og mine kolleger har været på 24/7 for at få løst det her, så har jeg sagt, og jeg siger det igen: Så har vi ingen problemer med at tjene penge, har Jeppe Handwerk tidligere sagt til Ekstra Bladet.