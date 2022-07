Alle Nordisk Films biografer holder lukket tirsdag

Nordisk Film Biografer holder alle deres biografer lukkede tirsdag.

Det skriver de i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at en af de dræbte under skyderiet i Field's søndag var en af deres unge medarbejdere.

Lukningen sker af respekt for ofrene og for at man kan få talt situationen igennem med biografernes medarbejdere.

- Vores ansatte i Field’s modtager krisehjælp, og vi tager også hånd om medarbejdere i de øvrige biografer, udtaler direktør i Nordisk Film Biografer Casper Bonavent i pressemeddelelsen.

- Biografen i Field’s er foreløbig lukket frem til 11. juli. Vi håber på vores gæsters forståelse.

Nordisk Films biografer holdt også mandag lukket landet over.

- Umiddelbart er forventningen lige nu, at vi åbner biograferne i morgen, siger pressechef hos Nordisk Film Jesper Eising til Ekstra Bladet.

Nordisk Film har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

