Alle offentligt ansatte i ikke-kritiske funktioner sendes hjem

Følg også med i Ekstra Bladets live-dækning.

På et pressemøde onsdag aften fremlagde statsminister Mette Frederiksen en række drastiske tiltag, som vil blive iværksat for at stoppe spredningen af coronavirus.

Et af dem er, at alle offentlige ansatte i ikke-kritiske funktioner sendes hjem i to uger.

Alle, der sendes hjem i den offentlige sektor, vil få løn.

Alle private arbejdsgivere opfordres til at lade deres medarbejdere arbejde hjemmefra så vidt, det er muligt.

Statsministeren opfordrer til, at hvis man ikke varetager en kritisk funktion i det offentlige, så skal man holde sine børn hjemme allerede fra i morgen.

Der vil komme ordninger for dem, der ikke har mulighed for at få passet børn. Det kommer dog ikke til at være på plads fra dag et, så man skal være tålmodige.

- Det her får kæmpe konsekvenser, men alternativet vil være langt værre. Det håber jeg, at der er forståelse for. Under normale omstændigheder vil en regering ikke fremlægge så indgribende meldinger uden at have alle løsninger klar for de mange berørte danskere, men vi står i en ekstraordinær situation, lød det blandt andet fra Mette Frederiksen.

Statsministeren fortæller, at der kan komme yderligere initiativer.

- Vi kommer ikke igennem det her som land uden omkostninger. Virksomheder vil lukke. Nogen vil miste deres arbejde. Vi vil gøre hvad vi kan for at afbøde konsekvenserne for lønmodtagerne, siger Mette Frederiksen.

