Alle på 85 år og derover er nu inviteret til tredje stik

Alle borgere på 85 år eller derover er nu inviteret til revaccination mod coronavirus - også kaldet tredje stik eller boosterstik.

Det skriver Sundhedsstyrelsen onsdag i en pressemeddelelse.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle på 85 og over bliver revaccineret, fordi man gerne vil sikre, at de er beskyttet bedst muligt mod coronavirus.

- Er du pårørende, beder vi dig om at være opmærksom på at tilbyde hjælp til at bestille tid og måske transport til vaccinationsstedet, hvis der er behov for det.

- Hvis en borger ikke har mulighed for selv at komme til vaccinationsstedet, kan der være mulighed for at få hjælp fra kommunen. Det vil være borgere, der på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få tilbudt hjælp til transport fra kommunen, siger Bolette Søborg, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Lav effekt

Plejehjemsbeboere og borgere med stærkt nedsat immunforsvar er også inviteret til at få et tredje stik.

Tirsdag eftermiddag var i alt 85.375 borgere i Danmark blevet revaccineret.

Personer, der har fået vaccinen med et enkelt stik fra Johnson & Johnson, er også inviteret til at få et ekstra stik med en vaccine fra enten Pfizer/BioNTech eller Moderna.

Det er de, fordi vaccineeffekten er lavere hos dem, der er blevet vaccineret med den vaccine, hvor man kun skal have et enkelt stik.

Tirsdag oplyste Sundhedsstyrelsen desuden, at krydsvaccinerede kan få et tredje stik.

Problem på rejse

Det drejer sig især om frontpersonalet i sundhedsvæsnet, der i foråret blev vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca. Vaccinen blev senere taget ud af det danske vaccinationsprogram.

Derfor er meget sundhedspersonale vaccineret en gang med AstraZeneca og en gang med en mRNA-vaccine.

Det kan give problemer, når man skal rejse, fordi nogle lande ikke anerkender krydsvaccination.

Sundhedsstyrelsens tilbud om et tredje stik til den gruppe beror altså ikke på en sundhedsfaglig vurdering.

Det er af hensyn til, at den gruppe skal have mulighed for at rejse til lande, der ikke anerkender krydsvaccination, hvis de har behov for det.