Alle regioner ramt af fejl på respirationsapparater

Landets fem regioner arbejder på at finde en løsning for patienter, der bruger respirations- og søvnapparater, som er blevet fejlmeldt af producenten

Der er fejl på visse respirations- og søvnapparater fra producenten Philips Respironics, som benyttes af patienter landet over. Der er tale om apparater, der primært benyttes i patienternes eget hjem.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Der er risiko for, at det skum, der bruges som støjdæmpende materiale i apparaterne, kan nedbrydes og dermed kan udlede dampe og små partikler, oplyser Philips Respironics.

Disse apparater er omfattet - CPAP-apparater, som bruges til behandling af patienter med søvnapnø - Respiratorer og BiPAP-apparater, som bruges til vejrtrækningsstøtte - Bi Level PAP, som bruges til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Kilde:

De fem regioner er derfor i gang med at kontakte alle de patienter, der bruger apparaterne. Der er tale om cirka 33.200 patienter i alt.

Samtidig er der nedsat en tværregional arbejdsgruppe, som skal håndtere situationen.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at finde en løsning for de patienter, der bruger apparaterne. Vi håber at have en løsning på plads inden for et par måneder, siger Per Jørgensen, der er lægefaglig vicedirektør på Rigshospitalet og en del af arbejdsgruppen.

- Indtil da er det vores anbefaling, at patienterne fortsætter deres behandling med apparaterne som hidtil, medmindre de hører andet fra deres læge, tilføjer han.

Så mange bliver ramt Region Hovedstaden: cirka 15.000 patienter Region Sjælland: cirka 140 patienter, som tilbydes et apparat fra en anden leverandør end Philips Region Syddanmark: cirka 100 patienter Regions Midtjylland: cirka 15.000 patienter Region Nordjylland: cirka 3000 patienter

Ingen er blevet syge

Ifølge Philips er risikoen for bivirkninger ved brug af apparaterne meget lille.

- Vi har heldigvis heller ikke oplevet, at patienterne er blevet syge, men med den nye og begrænsede viden, vi har nu, skal vi selvfølgelig sørge for at håndtere alle patientsikkerhedsmæssige risici, siger Per Jørgensen.

Philips anbefaler, at alle brugere af apparater til søvnbehandling afbryder behandlingen, men det opfordrer regionerne ikke til, at man gør. Der skal nemlig ske en lægefaglig vurdering af, om patienten kan undvære apparatet, lyder det.

I stedet anbefaker regionerne, at patienterne opretholder den behandling, de har aftalt med deres læge og afventer nærmere besked.

- Vi følger de europæiske anbefalinger. Samtidig er vi i fuld gang med at kontakte alle patienterne og undersøger tidshorisonten for udskiftning af skum eller apparater, siger Per Jørgensen.

For respiratorapparater anbefaler såvel Philips som regionerne fortsat brug.