Alle rejser frarådes til italienske regioner i karantæne

Er din rejse truet af coronavirus? Vibeke Myrtue Jensen fra Forbrugerrådet Tænk guider gennem junglen af regler og rettigheder. Producer: Lasse Brøndal.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til seks regioner i Norditalien, efter at Italien har valgt at sætte områderne i karantæne.

Karantænen skal begrænse spredningen af coronavirus.

Det oplyser Erik Brøgger Rasmussen, direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet.

- Vi går i rød. Det vil sige, at vi fraråder alle rejser til Norditalien, siger han.

Der er tale om regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte, Veneto, Marche og Valle d'Aosta. I forvejen frarådede Udenrigsministeriet alle unødvendige rejser til områderne.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, underskrev natten til søndag et dekret med tiltag, der skal mindske risikoen for spredning af coronavirus.

Dekretet sætter flere end 15 millioner italienere i karantæne og medfører, at det ikke er muligt at rejse ind og ud af de berørte områder.

- Det betyder, at hvis man er der, risikerer man at blive spærret inde, og hvis man tager derned, risikerer man ikke at kunne komme ind i områderne.

- Så derfor ser vi ingen grund til, at danskere tager derned, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Hvis man allerede opholder sig i Norditalien, vil der ifølge Udenrigsministeriet være mulighed for at rejse hjem i en kort periode.

- Der er i dekretet en mulighed for, at borgere kan tage hjem til egen bolig. De italienske myndigheder har bekræftet, at det betyder, at udlændinge kan rejse hjem. Men vi ved ikke, hvor længe det vindue vil være der.

- Der vil være kontrol, når man tager ud af de røde zoner, fortæller Erik Brøgger Rasmussen.

Han påpeger, at danskere, der kommer hjem fra en af de karantæneramte regioner, opfordres til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

De seks regioner i Norditalien, som blandt andet omfatter byerne Milano og Venedig, vil som følge af karantænen være lukket ned indtil 3. april.

Foruden Norditalien fraråder Udenrigsministeriet alle rejser til Hubei-provinsen i Kina. Det var her de første tilfælde af coronavirus blev konstateret.