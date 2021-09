Alle restriktioner fjernes: Det skal du stadig være opmærksom på

Når kalenderen rammer 10. september frafalder de sidste restriktioner, der i Danmark lovmæssigt er forbundet til covid-19.

Sådan lød meldingen fredag fra Sundhedsministeriet, da regeringen har besluttet, at sygdommen ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Men hvad betyder det helt konkret, at alle restriktioner er væk? Ekstra Bladet har taget et kig på de gældende regler og retningslinjer til et overblik over, hvordan man skal forholde sig til covid-19 efter 10. september.

Nedlukning af kommuner og sogne

I sidste uge var det nærmest dagligt, at et sogn blev lukket ned på grund af for høje smittetal. Det betød lukning af blandt andet skoler og fitidstilbud, men efter 10. september skal man ikke længere frygte, at ens badminton-aftale ryger i vasken på grund af for høje smittetal i sognet.

Det oplyser Sundhedsministeriet til Ekstra Bladet.

'Den automatiske nedlukningsmodel for kommuner og sogne bortfalder senest den 10. september 2021, da den kun var mulig med lovhjemmel i klassificeringen af COVID-19 som en samfundskritisk sygdom (epidemiloven),' skriver ministeriet i en mail til Ekstra Bladet.

Hjemsendelser af elever og skoleklasser

Et tilbagevendende mareridt for mange forældre under coronapandemien har været, at hele skoleklasser bliver sendt hjem eller at deres børn er nærkontakter, så de ender i isolation med behov for pasning i op til en uge.

Men den frygt kan ikke blive lagt helt til side efter 10. september, da det stadig kan blive aktuelt at sende skolebørn hjem, hvis de vurderes at være nærkontakt til en smittet.

'Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger for håndtering af smitte på skoler og i daginstitutioner fortsætter med at være gældende efter den 10. september 2021. Retningslinjerne og anbefalingerne er ikke lovhjemlet i klassificeringen af COVID-19 som en samfundskritisk sygdom,' skriver Sundhedsministeriet til Ekstra Bladet.

'Bekendtgørelsen om automatiske sognenedlukninger udløber den 1. september. Herefter vil der stadig være mulighed for, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud til en kommunalbestyrelse om at lukke specifikke skoler, institutioner m.m., hvor der er høj smitte. Der vil fortsat være en intensiv overvågning af, hvordan smitten udvikler sig med henblik på at understøtte den lokale smitteforebyggende indsats,' skriver de.

Smitteopsporing og isolation

Så længe som coronapandemien har været i Danmark, har vi været vænnet til ideen om, at man havner i isolation, hvis man selv er smittet med covid-19, eller hvis man har været i tæt kontakt med en smittet.

Og den tanke skal man heller ikke glemme, selvom vi er kommet forbi 10. september. Sundhedsministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at der hele tiden har været tale om retningslinjer og anbefalinger, og det har derfor ikke været et lovkrav at gå i isolation. Sundhedsstyrelsen betegner stadig covid-19 som tilstrækkelig farlig sygdom til at de gældende retningslinjer om afstand, afspritning og isolation stadig gælder.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser desuden til Ekstra Bladet, at de fortsat vil arbejde med smitteopsporing i relation til covid-19 som hidtil, også efter 10. september.

Det kan stadig blive aktuelt at måtte tilbringe en uge eller mere for sig selv på grund af coronavirus. Modelfoto: Shutterstock

Coronapas, rejserestriktioner og mundbind i lufthavn

Én ting er lovgivningen i Danmark. Noget andet er, hvordan man betegner covid-19 i udlandet.

Derfor gælder Udenrigsministeriets rejsevejledninger stadig, og dem skal man stadig forholde sig til, hvis man skal til udlandet. Flere steder i EU er coronapasset, som ikke længere er et lovkrav i Danmark, derfor stadig aktuelt.

Skal man ud i lufthavnen er der derfor også stadig krav om mundbind. Selvom vi skilte os af med mundbindet de sidste steder i Danmark tidligere på måneden, er det stadig et krav i de danske lufthavne.

Det skyldes, at lufthavnene er underlagt de europæiske regler på området under EASA (European Union Aviation Safety Agency), så skal efterårsferien tilbringes i udlandet, skal du ikke smide de sidste mundbind ud endnu. Alternativt er det muligt at købe mundbind i automater i Københavns Lufthavn.

Københavns Lufthavn har i perioder nærmest været tom. Nu vender passagererne så småt tilbage, og det bliver til en række velkendte krav. Arkivfoto: Jens Dresling

Er det helt slut med restriktioner?

Selvom det er slut med lovmæssige restriktioner i Danmark fra 10. september, kan det ikke udelukkes at mutationer eller andet kan føre til, at covid-19 igen kan blive kategoriseret som samfundskritisk sygdom, og det derfor er nødvendigt på ny at indføre restriktioner.

Det understregede sundshedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen fra Sundhedsministeriet fredag.

- Men selvom vi lige nu står et godt sted, så er vi ikke ude af epidemien. Og regeringen vil ikke tøve med hurtigt at sætte ind, hvis pandemien igen truer vigtige funktioner i vores samfund, lød det fra Magnus Heunicke.