Alle skal testes: Ingen ved hvordan det går

Coronasmitten i Kolding var for nyligt den højeste i landet, og derfor var anbefalingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed klar.

'Alle borgere over 12 år skal testes,' lød det fredag i sidste uge.

Problemet er bare, at ingen aner, hvorvidt kommunen lever op til anbefalingen. Det skriver JydskeVestkysten.

Kommunaldirektør Thomas Boe, der er chef for Kolding Kommunes coronakrisestab, har af Styrelsen for Forsyningssikkerhed og Region Syddanmark modtaget et estimat, der lyder, at man har foretaget 20.700 analyser af coronatests. Men det betyder langtfra, at 20.700 af kommunens 54778 borgere over 12 år er blevet testet.

Analyserne dækker nemlig også over personer, der er blevet testet mere end én gang, samt tests af børn under 12 år.

Kommunaldirektør Thomas Boe sagde på et tidligere pressemøde, at smittespredningen særligt er taget til, efter at den britiske coronavariant, der er mere smitsom, har fundet vej til Kolding. Foto: Ritzau Scanpix

Intet svar

Kommunaldirektøren siger, at man aldrig kommer i en situation, hvor han kan garantere, at alle er blevet testet, og han afviser samtidig, at kommunen får testet alle. Mindre kan formentlig også gøre det, men det helt store spørgsmål er stadig, hvor mange der bliver testet.

Det spørgsmål er vigtigt at kunne besvare, fordi alle skoler og daginstitutioner i kommunen vil være lukket, indtil kommunen har levet op til anbefalingen om massetests.

JydskeVestkysten har spurgt Thomas Boe, hvornår kommunen kan være sikker på, at de har opfyldt Styrelsen for Patientsikkerheds anbefaling.

- Det har vi også spurgt styrelsen om, for vi vil gerne vide, hvad retningslinjerne er for, hvornår vi er i mål. Men indtil videre har vi ikke kunnet få noget svar. Jeg vil ikke slå nogen i bøtten, for det er vigtigt, at vi samarbejder. Men det ville da være dejligt, hvis vi kunne følge nogle data og vide, hvor langt vi er nået, siger kommunaldirektøren til mediet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke besvaret mediets spørgsmål om, hvordan man fører kontrol med, hvor mange der bliver testet. Ekstra Bladet har ligeledes spurgt styrelsen om svar på samme spørgsmål. Indtil videre uden held.

