Alle skoler i Ishøj Kommune er nødt til at lukke

Ishøj Kommune er nødt til at lukke alle skoler

Efter stigende smittetal er alle skoler i Ishøj Kommune nødt til at lukke igen.

Det siger Magnus Heunicke til TV2.

- Det, vi kan se de seneste dage, er, at Ishøj Kommune desværre skiller sig ud. Der er kraftige stigninger i epidemikurven, siger Magnus Heunicke til mediet.

Smitten er endnu ikke så høj, at niveauet er alarmerende, men stigningen er sket så eksplosivt, at det kræver omgående handling, lyder det.

Som reaktion har man nu valgt at rykke 100 personer fra smitteopsporingen til Ishøj for udelukkende at fokusere på den kommune.

Det betyder, at der bliver rykket testbiler ud i kommunen, og at alle borgere i Ishøj Kommune opfordres til at blive testet.

Se kun dem, du bor med

For at smitten ikke skal eskalere mere, end den allerede har gjort, opfordres alle borgere i Ishøj til kun at ses med dem, de bor sammen med.

- Forsøg at holde dig til dem, du bor sammen med, siger Magnus Heunicke.

Samtidig opfordres borgere i Ishøj, ligesom resten af Danmark, til at overholde alle restriktioner.

