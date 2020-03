Alle supermarkeder med nye coronatiltag

Nu vil man gøre endnu mere for at undgå smitte

De danske supermarkeder har nu besluttet at gå endnu længere for at sikre, at der bliver holdt afstand, når danskerne er ude og handle.

Det gør man for at bremse smittespredningen med coronavirus.

Danskerne kan derfor se frem til, at der vil være tape eller andre mærker på gulvet, når de besøger supermarkederne rundt om i landet.

Det skriver Politiken, der har været i kontakt med Coop og Salling Group.

Mærkerne skal klistres på gulvet for at gøre det nemt for kunderne at se, hvor meget afstand de skal have til hinanden i køen.

- Vi vil gerne slå fast, at der ikke er fare ved at købe varer i supermarkederne. Men vi skal huske at holde afstand til hinanden, og der har vi brug for kundernes hjælp, siger kvalitetschef i Coop Malene Teller Blume, til Politiken.

Til B.T fortæller Rema1000, at kæden har bestilt 4.000 mærker hjem fra deres konkurrent Salling Group, så deres butikker også kan være med på det nye tiltag.

Sundhedsministeren, Magnus Heunicke, har allerede rost idéen på Twitter, hvor han har skrevet: 'Tak for godt initiativ', til Jonas Schrøder, der er kommunikationschef hos Rema1000.