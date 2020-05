Alle svenskere kan nu betale sig til coronatests

Alle svenskere kan nu blive testet for, om de har udviklet antistoffer mod coronavirus - og dermed altså har været smittet.

Det er det svenske sundhedsfirma Werlabs, der står klar til at teste op mod 100.000 svenskere ugentligt 50 forskellige steder i landet.

På selskabets hjemmeside fremgår det, at testen, der foretages gennem en blodprøve i albuebøjningen, koster 750 svenske kroner for privatpersoner.

- Det, vi vil med det her, er at tale om, at nu findes muligheden, siger Werlabs' administrerende direktør, Henrik Forsberg.

Werlabs' test er udviklet af den amerikanske lægemiddelproducent Abbott og skal have en sikkerhed på over 99 procent.

Der er stor interesse for at få foretaget test for antistoffer, skriver det svenske nyhedsbureau TT. Mange er interesserede i at vide, om de har haft sygdommen og dermed kan begynde at leve et mere normalt liv.

Det betragtes dog endnu ikke som værende sikkert, at man også er immun mod coronavirus, hvis man har antistoffer i kroppen.

Blandt andet derfor råder Folkhälsomyndigheten, den svenske sundhedsstyrelse, også folk til at være påpasselige med sådanne test.

- Vi er endnu ikke nået til et sted, hvor der er tilstrækkelig viden til at kunne lave en god tolkning af de her svar på individuelt niveau, lyder det fra statsepidemiolog Anders Tegnell.

- Spørgsmålet er, hvad de her antistoffer betyder for, hvordan folk kan opføre sig, og hvad risikoen for individet og dets omgivelser er, siger han.

Werlabs understreger, at testen ikke kommer til at lægge pres på det svenske sundhedsvæsen, da selskabet har sine egne testfaciliteter.

Sverige er det land i Norden, der er klart hårdest ramt af coronavirus.

Onsdag har Folkhälsomyndigheten meddelt, at 95 personer er registreret døde med coronavirus det seneste døgn.

Dermed er 4220 bekræftet døde med coronavirus i Sverige.