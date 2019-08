Alle taler om Amazonas: Her brænder det tre gange så meget

I det centrale Afrika brænder marker og skove på et hidtil uset niveau. Der er brug for mere fokus på problemet, mener organisationen Verdens Skove

Mens hele verdens øjne i disse uger er rettet mod de voldsomme skovbrande i Amazonas, raser ilden endnu mere et andet sted på kloden.

Ifølge det amerikanske rumagentur NASA foregår der lige nu mere end en kvart million natur- og skovbrande i Afrika.

Især de centralafrikanske lande Angola og Den Demokratiske Republik Congo er hærget af brande, som ifølge eksperter skyldes både landmænd og klimaforandringer.

Det amerikanske medie Bloomberg er kommet i besiddelse af tal, som viser, at der alene i Angola opstod cirka 7000 brande på 48 timer mellem 22. og 23. august, mens tallet for DR Congo er højere end 3000.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan ser et satellitbillede ud for skov- og naturbrande i Angola og Congo i slutningen af juni. Foto: NASA

I Brasilien målte man til sammenligning omtrent 2000 nye brande i perioden. Og derfor er det lidt underligt, at der ikke er mere fokus på Afrika, mener Jakob Kronik, der er leder af organisationen Verdens Skoves internationale afdeling.

- Nu får vi måske øje på dem, fordi vi taler om skovbrande i Amazonas, så helt dårligt er det heller ikke. Men der er flere brande i Afrika både i antal og i størrelse netop nu, det ligger helt fast, siger han til Ekstra Bladet og uddyber:

- Dels hænger det sammen med, at det er den tid på året, hvor man brænder af for at omdanne skov til landbrug. Hvis man gerne vil brænde tæt skov af, så fælder man træerne og venter til at det bliver tørt, før man sætter ild til dem. Når det så har været en ekstra tør periode, er det svært at kontrollere, og så går det amok, lyder det fra Jakob Kronik.

Han forklarer videre, at de mange skov- og naturbrande i u-lande som Angola og DR Congo også skyldes regeringer, som promoverer kommerciel træhugst til eksport og det giver adgang til større skovområder som afbrændes til produktion af fødevarer og energiafgrøder.

En af forklaringerne bag de mange skov- og naturbrande i Afrika skal dog også findes i klimaforandringer.

Det mener Alex Orenstein, der er geograf og kortlægger afrikanske landbrugstendenser. Ifølge geografen er det især en kortere regntid, der forårsager flere brande.

- Den økologiske balance er på et knivsæg, men klimaforandringer truer med at skubbe den ud over kanten, advarer Alex Orenstein ifølge mediet The Times.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bloomberg anslår omfanget af skov- og naturbrande i Afrika til at være tre gange så stort som i Amazonas. Foto: NASA

Men det er langt overvejende landmænd, der bruger ild som redskab til forberedelse til nye afgrøder, som bærer hovedansvaret for de mange brande i Centralafrika.

Sådan lyder det fra Vivian Kvist Johannsen, der er seniorforsker ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

- En hel del af brandene i Afrika er kontrollerede brande og mindre brande. Selvfølgelig er der også brande, som er opstået, fordi man har ryddet skov for at gøre plads til eksempelvis veje eller som følge af lokale konflikter, men størstedelen er kontrollerede brande på åbne arealer. Arealer med mindre mængder af kulstof end i Amazonas.

Derfor mener hun, at det giver god mening, at verdens øjne i stedet er rettet mod Brasilien, hvor brande har fortæret store dele af den oprindelige regnskov.

- Prioriteten er at stoppe rydningen af skov. Og her er det hovedsagligt i Amazonas, at store arealer er blevet ryddet på det seneste, mens det i Afrika ser ud til at være en mindre skala, forklarer Vivian Kvist Johannsen til Ekstra Bladet.

Skoven forsvinder

Skovområderne i Afrika er dog på en forholdsvis stor retræte. Det viser tal fra FN's fødevare og landbrugsorganisation (FAO).

I 2018 offentliggjorde FN-organet en stor rapport med titlen 'Tilstanden i verdens skove'.

Heri står der blandt andet, at skovdækningen i verden fra 1990 til 2015 er faldet med én procent. Til gengæld er der mere fart på udviklingen i netop Afrika.

Rapporten beskriver således, hvordan andelen af skovdækning i Afrika syd for ørkenen Sahara inden for samme 25-årige periode er faldet fra 30,6 procent til 27,1 procent.

Danske demonstranter i kor: - Vælt Bolsonaro!

Superstjerner advarer: Vågn op!

Nye billeder afslører enormt udslip af kulilte fra Amazonas

Dræber myte: Amazonas er IKKE 'verdens lunger'

Se også: Efter bitter præsidentstrid: Kræver undskyldning af Macron

Se også: Afviser millioner til Amazonas

Se også: Vil give 150.000.000 til bekæmpelsen