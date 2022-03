Alle ukrainere får gratis adgang

Brandingekspert har aldrig set lignende medfølelse blandt danskerne efter krige og katastrofer - senest har Randers Regnskov meldt ud, at at alle ukrainere får positiv særstatus

Godheden er nærmest grænseløs og viser sit sympatiske ansigt på alle niveauer nu godt en uges tid efter Ruslands invasion i Ukraine.

Fra Folketinget og Christiansborg, der ligesom alle andre officielle bygninger i Danmark nu må flage med både det danske og ukrainske flag til DSB, der tilbyder gratis transport og nødhjælpsorganisationer, der beder om mindre varmt tøj og flere kolde kontanter.

Folketinget hejser det ukrainske flag ved siden af Dannebrog i sympati med Ukraine ved hovedtrappen til Christiansborg Slot torsdag 3. marts 2022. Justitsministeriet tillader både private og offentlige myndigheder at flage med det ukrainske flag frem til 16. marts Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Seneste skud på stammen af imødekommenhed er fra Randers Regnskov, hvor direktør Henrik Herold fredag skrev følgende på de sociale medier:

'Fra i dag har alle med ukrainsk pas gratis adgang til Randers Regnskov.'

Ifølge kommunikations- og brandingekspert Henrik Byager er initiativet i Randers blot ét af uhørt mange i kølvandet på hjerteskærende tv-billeder med især flygtende ukrainske mødre og børn.

- Regler laves om og tøj, mad og penge gives. Initiativerne skyder op, og det sker med en hastighed og i et omfang, som vi aldrig før har oplevet. Heller ikke efter terrorangreb, tsunami og andre katastrofer, siger Henrik Byager.

Kritikere: De har andet at tænke på

Randers Regnskovs direktør møder megen sympati for sin udmelding, men enkelte har på Facebook ytret sig kritisk om den positive særbehandling af ukrainerne.

'Sympatisk træk, men der kommer nok ikke så mange turister derfra. Tror de har andet at tænke på,' skriver én, mens en anden udtrykker sig således:

'Gratis mig her og der. Tror jeg vil lade min garageport stå åben, når bilen ikke holder der, tror sgu' de har andre ting at tænke på (end) om de kommer gratis ind det ene eller andet sted.'

Henrik Byager mener ikke, at man kan konkludere, at Randers Regnskov forsøger at score billige reklamepoint. - Jeg har svært ved at se, hvad de skulle have ud af det, siger han og tilføjer, at han er overbevist om, at initiativet er taget med et godt hjerte. Foto: Mik Eskestad

Henrik Byager tror ikke dette er det sidste initiativ af sin art fra oplevelsesindustrien, og det er ikke noget, der 'slår ud på shit-detektoren' hos ham, som han formulerer det.

- Jeg mener ikke, man kan placere Randers Regnskov i kategorien med aktiviteter, der slår plat på en ulykkelig situation. Andre vil garanteret forsøge at udnytte situationen, som vi så eksempler på med covid-19, men sådan ser jeg ikke tilbuddet fra Randers Regnskov, siger Henrik Byager.

Gratis over Øresund

I den massive bølge af hjælp og imødekommenhed er det formentlig heller ikke overraskende for Henrik Byager og de fleste andre, at alle biler med ukrainske nummerplader nu kan køre gratis over Øresundsbroen.

Randers Regnskovs direktør, Henrik Herold, fotografet med en slange om halsen ved en tidligere lejlighed. Nu kan ukrainere nyde godt af gratis adgang til det eksotiske sted midt i Randers. Foto: Mathias Christensen

- Det er i sig selv tankevækkende, at vores regering tillader et fremmed flag på vores officielle bygninger, og at der i det hele taget er åbnet så mange sluser for særregler og sympati i alle afskygninger.

Henrik Byager svarer uden tøven nej på spørgsmålet om, hvorvidt han tror, flygtninge fra Mellemøsten ville blive mødt med lige så åbne arme.

- Dem ser vi helt anderledes på, mens flygtninge fra Balkankrigen i 90´erne og fra Ungarnskrisen ligesom ukrainerne er nemmere at identificere sig med. De er samtidig fra konfliktområder tættere på, og det betyder også noget, siger Henrik Byager og drager en parallel til flere store virksomheder, der i de seneste dage har reageret prompte på situationen i Ukraine.

- Vi ser store firmaer som Apple, Samsung og Ikea lukke for samhandel og dermed indtjening over en nat, og jeg er spændt på at se, hvorvidt øl-mastodonten Carlsberg, der sidder på knap en tredjedel af det russiske øl-marked, vil gøre noget tilsvarende.

Randers Regnskovs direktør byder i princippet 13.000 herboende ukrainere og det ukendte antalt flygtninge, der kommer til Danmark, gratis inden for. Foto: Mathias Christensen

Regnskov-direktør: Behov for en pause

Direktør i Randers Regnskov, Henrik Herold, mener, at det siger mere om kritikerne end ham, at nogle ytrer sig negativt over initiativet fra den populære attraktion.

- Vi tilbyder en time out til mennesker, der har behov for at tænke på andre ting end krig, død og ødelæggelse. Det har intet at gøre med at score billige reklamepoint, siger Henrik Herold, der har stået i spidsen for det eksotiske sted siden åbningen i 1996.

Inden da var han i 15 år i forsvaret, og han har som uddannet ingeniør-officer fra Hærens Officerskole selv været i krig, da han i 1993 var udsendt som FN-soldat på Balkan.

- Jeg har med egne øjne set børn lege 500 meter fra steder, hvor folk var i gang med at slå hinanden ihjel, siger Henrik Herold og fortsætter:

- Da jeg var udsendt til Balkankrigen, ringede jeg hjem hver aften til min kone og sagde, at jeg sov roligt, selvom krigshandlinger skete kun tre kilometer væk. Uanset hvor farlig krig er, så har alle brug for en pause og at tænke på andre ting. Det håber jeg, vi kan bidrage til med vores tilbud til ukrainerne.

- Gjorde I det samme, da der kom flygtningestrømme fra Syrien i 2015?

- Nej, men dengang var det ikke en krig midt i Europa, og jeg synes ikke, man kan sammenligne de to ting.