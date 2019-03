Alle varebiler skal omregistreres inden 1. juli. Det sker ifølge Børsen for at stoppe social dumping

Alle varebiler i Danmark skal omregistreres inden for de kommende fire måneder. Det sker fordi der 1. juli træder nye, skrappere regler i kraft for godskørsel.

Det skriver Børsen.

Ifølge avisen sendte Færdselsstyrelsen i sidste uge et brev ud til de 286.000 danskere, der ejer varebiler om de nye regler.

Reglerne betyder, at samtlige varevogne, der vejer over to ton, skal omregistreres. Også selvom de ikke bliver brugt til kørsel med gods, men i stedet fungerer som almindelig firmakørsel.

Trods advarsler fra regeringen om, at det ville blive for dyrt for erhvervslivet og for svært at håndhæve, blev reglerne vedtaget i juni 2018 af Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Det skete ifølge Børsen for at bekæmpe social dumping inden for transporterhvervet. Ifølge forligskredsen skulle de nye regler bekæmpe social dumping via øget regulering og registrering.

Ud af de mere end 286.000 registrerede varevogne i Danmark, bruges omkring 11.500 ifølge Transportministeriet til godskørsel.

Hos Dansk Byggeri er man særdeles kritiske over for de nye regler.

- Det betyder altså, at 96 pct. af bilerne anvendes til firmakørsel og derved ikke er omfattet af lovens egentlige regel. De får bare det administrative besvær og udgifter til omregistrering, siger erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius til Børsen.