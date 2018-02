Alliancen fra helvede: Israel hjælper Egypten med at bombe jihadister

New York Times bringer lørdag en sprængfarlig afsløring: i mere end to år har Israel - med velsignelse fra Egyptens præsident el-Sisi - bombet ekstreme jihadister til helvede.

Artiklen er skrevet af en af avisens mest anerkendte journalister, David D. Kirkpatrick, der også har lavet en bog om emnet kaldet 'Into the Hands of the Soldiers: Freedom and Chaos in Egypt and the Middle East'.

Blandt andet israelsk kampfly er sendt på bombetogter i Egypten, skriver avisen. Foto: Lefteris Pitarakis/AP

Fordele for begge lande

Afsløringen er særdeles kontroversiel i Mellemøsten, hvor Israel af mange betragtes som en fjende. Men efter jihadister i 2015 sprængte et russisk passagerfly i luften, kom Israels evner til at føre effektiv krig begge lande til gavn.

I hemmelighed har israelerne siden gennemført flere end 100 angreb med droner, helikoptere og jagerfly på egyptisk jord. Hver gang med jihadister og deres baser som mål.

Fordelen for Israel er oplagt: man kan dræbe ekstremisterne, inden de får mulighed for at angribe mål i Israel. Og egypterne har haft stor glæde af, at jihadisterne er blevet svækket.

Det har nemlig givet de egyptiske myndigheder mulighed for at slå hårdt tilbage mod jihadisterne, som har dræbt talrige betjente og soldater de seneste år.

Rusland: Terror skyld i flystyrt over Sinai

I oktober 2015 blev et fly med russiske turister sprængt i luften af jihadister fra Egypten. Siden har landet i hemmelighed sammen med Israel kæmpet hårdt for at få fjernet ekstremisterne. Foto: Maxim Grigoriev/AP

Samarbejder i hemmelighed

Hverken Israel eller Egypten ønsker dog officielt at bekræfte samarbejdet. I stedet holder landene kæft eller afviser på det kraftigste, at der er noget om historien.

Ifølge New York Times går særligt den egypiske præsident el-Sis langt for at holde samarbejdet hemmeligt.

Det sker blandt andet ved at gøre den nordlige del af Sinai til et lukket militært område, hvilket har hindret journalister og andre observatører i at besøge området.

