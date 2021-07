Alma og Alfred er de mest populære navne til nyfødte

Navnene Alma og Alfred var sidste år de mest populære navne til henholdsvis nyfødte piger og drenge.

Det viser den årlige opgørelse over fra Danmarks Statistik over navngivning af nyfødte.

Det er første gang, de to navne er i top, skriver Danmarks Statistik i en nyhed på hjemmesiden.

I 2019 var det Emma og William, der lå i toppen over de mest populære pige- og drengenavne.

Alma og Alfred lå dengang på andenpladsen over foretrukne navne.

Der er mange gengangere fra år til år blandt de 50 mest populære navne.

Men der er denne gang tre nye drengenavne iblandt dem, skriver Danmarks Statistik:

Det er Vilhelm, Vincent og Bjørn.

Også to pigenavne er nye blandt de 50 mest populære: Alva og Johanne.

Højdespringeren blandt drengenavne er Bjørn, som er gået en placering som nummer 63 til nummer 50 i 2020.

For pigerne er højdespringeren Alva, der er gået fra en plads som nummer 59 til nummer 49.

Birgit Eggert er lektor i navneforskning ved Københavns Universitet.

Når forældre vælger navne, går de ifølge Birgit Eggert typisk efter navne, som var populære for tre generationer siden - hos de nybagte forældres oldeforældre.

- Vi ser tit, at navne kommer igen med tre generationers mellemrum. Det ser ud til, at man ikke har lyst til at give navne, som er typisk for ens egen eller ens forældres generation.

- Men når vi når ud til oldeforældrene, så begynder navnene at blive interessante igen, siger hun.

Når eksempelvis Mikkel, Mads og Mathias er røget ud af top 50 over de mest populære drengenavne, skyldes det ifølge lektoren netop denne mekanisme.

- Det er navne, som har været populære navne længe. Så længe at de første i den popularitetsbølge, der har fået de navne, er begyndt at blive forældre nu.

- Og så dur navnene ikke til babyer. Man kan sige, at navne på et tidspunkt er brugt, når de har været populære i 20 til 30 år. Så skal der nyt til, siger Birgit Eggert.