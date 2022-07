Alma og Oscar er de mest populære navne til nyfødte

Da forældre skulle vælge navne til deres nyfødte sidste år, faldt valget flest gange på Oscar og Alma.

De to navne var nemlig de mest populære navne til henholdsvis nyfødte drenge og piger, viser den årlige opgørelse fra Danmarks Statistik over navngivning af nyfødte.

Det er første gang, at Oscar topper listen, mens Alma er en genganger fra forrige år.

I 2020 var det Alma og Alfred, der toppede listen. I 2021 hoppede Alfred ned på en femteplads.

I 2021 fik 562 nyfødte drenge navnet Oscar. Det svarer til 17 ud af 1000 nyfødte drenge.

Samme år fik 482 nyfødte piger navnet Alma. Det svarer til 16 ud af 1000 nyfødte piger.

Der er mange gengangere fra år til år blandt de 50 mest populære navne.

Men der er også nogle navne, der er røget ud af listen. Det gælder blandt andet Sara og Alba, der er røget ud af top-50. Det samme er drengenavnene Vilhelm, Bjørn og Asger.

Til gengæld er Holger og Ida højdespringere. Holger er på et år sprunget fra plads nummer 63 i 2020 til nummer 46 i 2021.

Ida er sprunget 15 placeringer fra en placering som nummer 17 i 2020 til nummer to i 2021.

Navneforsker ved Københavns Universitet Birgit Eggert ser samme tendenser, når forældre vælger navne til deres nyfødte, som de seneste år.

Således er det typisk navne fra oldeforældrenes generation, der er populære.

- Man bryder sig ikke om navne, der har været typisk for sine forældres generation. Når det begynder at være oldeforældrenes generation, har man ikke mødt dem og forbinder ikke navnene med bestemte mennesker, siger hun.

Også internationale navne vinder frem på listen over de 50 mest populære pige- og drengenavne, påpeger Birgit Eggert.

Hun fremhæver, at der kun er ét enkelt navn på listerne for både pige- og drengenavne, der indeholder et 'æ', og det er navnet Lærke.

- Vi har en meget international medieverden med de samme tv-serier, film og reklamer. Og man kan også se, at der er nogle generelle tendenser for navne på tværs af landene, siger hun.

Derudover siger navneforskeren, at der er færre og færre, der hedder de populære navne.

Tidligere var der omkring fire procent af en årgang, der hed de mest populære navne, mens der i dag er omkring 1,5 procent.

Hun vurderer, at det på et tidspunkt i fremtiden ikke længere vil give mening at lave navneopgørelserne, da der vil være stadig færre gengangere, og navnene vil springe op og ned af listen.

- Det er vigtigt ikke at hedde det samme som en masse andre. Nogle finder på et unikt navn, og andre går efter navn, der ikke ligger i toppen, siger navneforskeren.