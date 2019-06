Almindelige danskere fordrives fra storbyen

En øget efterspørgsel efter at bo i storbyen tæt på kultur, kaffebarer og caféer har over årtier fået boligpriser og huslejer til at skyde i vejret.

Politimanden, sygeplejersken og butiksassistenten har for længst måtte opgive at følge med, og landets rigeste udgør nu i Aarhus og Aalborg omkring 11 procent, mens de i København K og Frederiksberg C tæller 20 og 23 procent.

Alt i mens klumper andre sig sammen i fattige bydele som Nordvestkvarteret og den gamle del af Sydhavnen i København.

Det viser en rapport udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Ekstra Bladet.

Uligheden i storbyerne skræmmer Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- Vi synes, at det er meget uheldigt, at vi ser den her stigende grad af polarisering, siger han.

Dyrt for Danmark

Ifølge Marc Lund Andersen, seniorøkonom ved Boligøkonomisk Videnscenter, er udviklingen stærkt problematisk.

Han fortæller, at uligheden i byerne har samfundsøkonomiske konsekvenser.

- Det er en ulempe samfundsøkonomisk, fordi det bliver sværere at finde kompetent arbejdskraft, der vil bruge op mod flere timer på motorvejen om dagen, fortæller han.

Politisk nøl

Både seniorøkonomen og direktøren mener, at løsningen skal findes i opførslen af flere almene boliger i Aalborg, Aarhus, Odense og København.

Siden 2015 har det været muligt for landets kommuner at kræve op mod 25 procent almene boliger, når en bygherre opfører et nyt byggeri, men ifølge Lars Andersen er kommunerne for dårlige til at bruge retten.

Ny regel kan sikre flere almene boliger Forskere og interesseorganisationer peger på, at flere almene boliger kan være med at til udjævne uligheden i landets storbyer. I 2015 stemte folketinget for en ændring af planloven, så kommuner kan kræve, at op mod 25 procent af boligerne i nyopførte byggerier skal være almene boliger. Almene boliger er billige, fordi selskaberne bag ikke må tjene penge på at leje dem ud. Lejeindtægten må kun dække boligens omkostninger. Som loven er nu, kan kommuner dog ikke kræve, at bygherrer prioriterer eller rent faktisk opfører de almene boliger, man har sagt ja til at bygge.

- Der skal i højere grad stilles krav til, at der skal være en vis andel socialt boligbyggeri, når der opføres nye boliger, siger han.

Alt er optaget

Manglen på almene boliger er udtalt hos de almene boligselskaber, der i årevis har haft alenlange ventelister.

Eksempelvis oplyser københavnerselskabet KAB, at man skal vente i omkring et årti for at få en bolig gennem dem i hovedstaden.

I skrivende stund har kun selskabet Lejerbo ledige boliger i en af storbyerne - tre styk i Aalborg - ellers er alt optaget, viser Ekstra Bladets rundringning.

- Vi må gøre noget, hvis vi vil have blandede byer. Byerne udvikler sig til noget, almindelige mennesker har svært ved at komme i nærheden af, siger Lars Andersen.