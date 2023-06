Aloe vera overrasker: Måske er planten slet ikke så speciel?

Du støder på den hele tiden. Den grønne, væskefyldte plante med de takkede blade og en tilsyneladende effekt på alt lige fra forstoppelse til solskoldning.

Aloe vera er en hyppigt brugt plante i medicin- og kosmetikindustrien, men hvorfor egentlig?Det ville et hold danske og engelske forskere finde svar på ved at skille forskellige arter af Aloe-slægten ad og undersøge den del af planten, der ender i tuber og flasker, nemlig sukkerstofferne fra det vandbærende, også kaldet sukkulente, væv. Det skriver Videnskab.dk.

Louise Isager Ahl er én af forskerne på projektet. Hun kalder sukkerstofferne i planterne for deres 'legoklodser', og de har hver især forskellige egenskaber.

Annonce:

- Det lidt specielle ved aloerne – og Aloe vera især – er, at vi stadig mangler at få bevist, at det væv, man bruger, har en medicinsk effekt, men det er ikke så ligetil. Alligevel bruges omkring 120 Aloe-arter i forskelligt omfang, men Aloe vera er den klart mest udnyttede, siger Louise Isager Ahl til Videnskab.dk.

For at undersøge om det er ‘legoklodserne’ i Aloe vera, som gør den speciel, undersøgte holdet 93 forskellige arter indenfor planteslægten.

Men analysen gav et lidt andet svar, end forskerne havde regnet med, fortæller Louise Isager Ahl.Forskerne fandt frem til at den mystiske Aloe vera ligner alle de andre aloer, som har samme vækstform som Aloe vera.

Holdet af forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Institut for Plante- og Miljøvidenskab og GLOBE Instituttet ved Københavns Universitet, samt forskere fra Royal Botanic Gardens Kew og Newcastle University i England har offentliggjort deres resultater i tidsskriftet Plants People Planet.

Analysens resultat åbner ifølge Louise Isager Ahl for spørgsmålet, om man i stedet for Aloe vera lige så godt kunne bruge andre aloer i helseprodukter, sæbe og hudcreme.

Annonce:

Det kan nemlig være en fordel at spille på flere strenge – eller planter – i fremtidens medicinalindustri, mener hun.

- Hvis verden bliver mere tør eller mere våd, er det måske på sigt andre arter, vi skal satse på, så vi fremtidssikrer os og ser på andre arter, som vi bruger medicinsk. Verden forandrer sig jo, og hvis der pludselig opstår en kradsbørstig virus, som udelukkende angriber en enkelt planteart, så er det klogt ikke at have alle æg i én kurv, argumenterer hun.

Sammensætningen af Aloe veras ‘legoklodser’ i det sukkulente væv ligner de andre aloers. Men betyder det, at alle Aloer virker lige så godt til eksempelvis solforbrænding som den velkendte Aloe vera?

Det spørgsmål mangler Lars Porskjær Christensen svar på, når han læser det nye studie om sukkersammensætningen i Aloe vera.

Han er professor og leder af Institut for Fysik, Kemi og Farmaci på Syddansk Universitet og forsker i planter til medicinsk brug.

- Vi mangler at få besvaret det helt centrale spørgsmål: Om planten rent faktisk virker medicinsk og i så fald, hvad det præcis er i planten, som giver effekten. Der er endnu intet videnskabeligt bevis for, at Aloe vera overhovedet har medicinsk effekt, og det er hele præmissen for studiet, argumenterer han overfor Videnskab.dk.