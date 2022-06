Samfund ... 22. jun. 2022 kl. 17:11 Gem artikel Gemt artikel

Alt du skal vide om den nye coronavariant

Onsdag formiddag kunne regeringen meddele, at de nu tilbyder fjerde stik, som følge af at en ny, hidsig coronavariant har gjort sit indtog i Danmark. Bliv klogere på den nye omikron-mutation her