Alt er ribbet - og det er vores egen skyld

Flere steder er der nu så lang ventetid på en coronatest, at det ikke kan lade sig gøre at blive testet inden jul.

Det viser en dugfrisk opgørelse fra Statens Serum Institut.

Det drejer sig blandt andet om testcentrene i Københavns Lufthavn, Valby, Horsens, Randers, Silkeborg, Holbæk, Næstved, Roskilde, Slagelse, Odense og Vejle, hvor der er totalt 'udsolgt' af åbne tests.

Rekorden sættes af Holbæk med 17 dages ventetid.

Der er tale om de åbne testtilbud, som man selv kan gå ind og booke på coronaprøver.dk. Hvis man har alvorlige symptomer eller er nær kontakt til en smittet, er ventetiden væsentligt kortere, da disse tider reserveres i et andet system. Hvis man er nær kontakt til en smittet, skal man kontakte Smitteopsporingen.

Lørdag åbner gratis lyntest - men de er langtfra tiltænkt alle

Danskerne vil 'julesikres'

Jan Pravsgaard Christensen er professor i immunologi på Københavns Universitet. Han er ikke overrasket over tendensen og mener, at de lange ventetider skyldes, at mange danskere vil 'julesikres'.

- Allerede i sidste uge kunne systemet konstatere, at der ikke var nogle ledige tider 22. og 23. december. Det kunne tyde på, at folk vil testes lige inden juleferien, når der er booket så langt frem, siger han.

Jan Pravsgaard Christensen advarer mod at bruge de åbne testtider som sikkerhed for at kunne besøge familien i juledagene.

Udover at testsystemet bliver presset, så er der ingen garanti for, at en negativ coronatest den ene dag afholder én fra at blive smittet og give smitten videre den næste.

- Man bør overveje, hvorfor man bestiller en tid eller står i kø hos Falck. Hvis man gør det for at blive testet, inden man skal besøge familien i Jylland, så er det der, hvor man skal overveje, at man slet ikke skal besøge dem.

- Man står der, fordi man måske er smittet, og så skal man isolere sig og blive hjemme i stedet for, siger han.

Er du 'rask nok' til at stå i kø?

Desuden er det en meget dårlig idé at møde op ved et testcenter, hvis man er småsløj. Udover at man kan risikere at smitte andre, kan man også komme til at gøre ondt værre for sig selv, når man skal stå længe ude i kulden og vente.

- Man bliver ikke syg af at blive kold, men hvis man har begyndende forkølelse eller influenza, så er det ikke nogen god idé at stille sig i kø. Så bliver man syg. Det er bestemt ikke hensigtsmæssigt, at folk skal stå så længe og vente, slet ikke her i vintermånederne, siger Jan Pravsgaard Christensen.

Arbejder på højtryk

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at der arbejdes på at imødekomme de mange danskere, der gerne vil testes.

’Vores PCR-testkapacitet er for tiden ca. 110.000 daglige tests, men TestCenter Danmark, regionerne og laboratorierne yder en kæmpe indsats, og nogle dage analyseres der over den fastsatte kapacitet. Der arbejdes på alle linjer for at imødekomme den massive efterspørgsel,' skriver de.

Regioner øger kapacitet til 115.000 daglige test