Alt for få danskere dukker op til vigtig corona-undersøgelse

Smittespredningen i samfundet skal overvåges ved løbende at teste et repræsentativt udsnit af danskerne.

Men alt for få borgere møder op, når de bliver indkaldt, og derfor er undersøgelsen nærmest ubrugelig.

Det viser et notat fra Statens Serum Institut, skriver Politiken.

Hver uge indkalder Statens Serum Institut 1750 repræsentativt udvalgte danskere til at blive testet for coronavirus.

I alt er 5250 borgere blevet indkaldt til test i de første tre uger af undersøgelsen. Men kun 1067 er blevet testet - heraf er én blevet testet positiv.

Derudover er der langt flere ældre end unge blandt dem, der rent faktisk er mødt op.

Det betyder det, at undersøgelsen ikke er repræsentativ.

- Resultaterne fra de tre første runder viser, at der er en lav deltagelsesrate til undersøgelsen. På grund af den lave deltagelsesrate skal resultaterne her fortolkes med forsigtighed, skriver Statens Serum Institut i notatet.

Ifølge Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme og overlæge på Rigshospitalet, betyder det, at undersøgelsen er så godt som ubrugelig.

- Du kan ikke bruge den til en snus, og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Jeg mener, at de repræsentative test er det allervigtigste instrument, vi har nu, til at følge med i smittespredningen i samfundet, siger han til Politiken.

Som en del af den politiske aftale om genåbningen af samfundet blev der vedtaget en 'offensiv teststrategi'.

Den indbefatter blandt andet en løbende overvågning af smittespredning i samfundet.

Derfor mener Jens Lundgren, at det er afgørende, at det bliver understreget, hvor vigtig undersøgelsen er.

- Jeg vil faktisk argumentere for, at det er borgerligt ombud, at du stiller op, hvis du bliver indkaldt til test som en del af den repræsentative overvågning af smittespredningen. Det er det, vi har brug for, siger Jens Lundgren til Politiken.