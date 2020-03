Alt sprit er væk: - Stjålet dunk er mere værd end alt andet på apoteket lige nu

Apoteker og supermarkeder melder alt udsolgt, mens producenter af håndsprit kæmper for at følge med

Vi hiver håndsprit ned af hylderne, mens coronavirus spreder sig i Danmark.

Flere store webshops melder alt udsolgt, og det samme gør de fysiske butikker. Mandag tjekkede Ekstra Bladet ti forhandlere i Aalborg. Ingen af dem havde mere sprit at sælge.

- I lørdags fik vi fire kasser med 50 i hver. De var helt væk på halvanden time, fortæller souschef på Løve Apoteket Ihab Eleyan.

- Vi har også restauranter og lægeklinikker blandt vores kunder, og de bliver altså lukket, hvis ikke de har noget håndsprit til personalet, forklarer souschef på Løve Apoteket Ihab Eleyan. Foto: René Schütze

Samme billede møder vi i byens andre apoteker, i supermarkederne og hos materialisterne.

- Tre ud af fire kunder spørger efter håndsprit, siger apoteker Mikael Sell fra Budolfi Apotek.

De solgte deres sidste flasker lørdag, og det fik åbenbart en kunde til at tage andre metoder i brug for at få renset sine beskidte fingre.

- Vi har fået stjålet den dunk, som vi har stående til kunderne ved døren, fortæller apotekeren.

- Den er mere værd end alt andet på apoteket lige nu.

Priserne stiger

Mens apoteker og butikker må skuffe kunderne, kæmper de danske fabrikker for at følge med.

Hos DermaPharm A/S ved Randers laver de lige nu ti gange så meget håndsprit som normalt.

- Vi har hyret ekstra folk ind og producerer i weekenden og om natten, fortæller direktør Mikkel Egelund Jensen.

- Telefonen ringer og folk skriver mails, om de kan købe noget. Det er primært herhjemme, men også i Europa, hvor problemstillingen er den samme, og de her varer bliver hævet ned af hylderne, fortæller direktør i DermaPharm A/S Mikkel Egelund Jensen om efterspørgslen på håndsprit.

- Har det haft nogen indvirkning på prisen?

- Jo, noget af det sprit, vi køber, er lidt dyrene, og at vi skal producere om natten, gør det også en lille smule dyrene, men det er ikke sådan, at vi udnytter situationen.

- Hvad betyder den store efterspørgsel for jeres virksomhed?

- I 2018 skinnede solen, så der solgte vi masser af solcreme. Nu er der coronafrygt, og så sælger vi masser af håndsprit. Det er gynger og karruseller, så selvfølgelig er det positivt, lyder det fra direktøren.

Vask hænder God håndhygiejne er en af de vigtigste ting for at forebygge smitte med coronavirus: Vask dine hænder grundigt med vand og sæbe

Tør dem med et rent håndklæde eller papir

Hvis du ikke har mulighed for at vaske hænder, kan kan du bruge håndsprit

Du kan lave din egen håndsprit af husholdningssprit eller isopropylalkohol, demineraliseret eller afkølet kogt vand, glycerin og brintoverilte

Du kan finde opskriften her: https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf (Kilde: Sundhedsstyrelsen og WHO)

Jysk Kemi Service A/S i Holstebro og Kiilto i Assens melder også om stigende råvarepriser. Begge steder kniber det med at få nok sprit ud over rampen, selvom de producerer meget mere end før corona.

- Vi er booket helt op under skorstenen. Jeg har sagt nej til bunker af ordrer fra Kina, Hong Kong, you name it, overalt i verden, siger direktør i kiilto Bo Eriksen.

