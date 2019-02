Altædende og selvbefrugtende: Farlig invasiv art fundet i Danmark

En invasiv art som æder alt på sin vej, kan befrugte sig selv og formerer sig hurtigt.

Sådan lyder beskrivelsen af 'marmorkrebsen', der netop er blevet fundet i Karup Å ved Skive i Nordjylland. Det skriver AQUA Akvarium og Dyrepark, som ligger ved Silkeborg, i en pressemeddelelse.

AQUA har fået indleveret det eksemplar, som er blevet fundet i Karup Å, og de er mildest talt ikke glade.

- Det ser skidt ud for vores vandløb, siger zoolog hos AQUA Morten Vissing i pressemeddelelsen.

Farlig art

Den invasive marmorkrebs er så farlig for de danske vandløb, fordi den simpelthen æder alt på sin vej. Den lever primært af en plantebaseret føde, men supplerer den gerne med vandinsekter, bløddyr, mindre fisk og yngel.

Derudover er den selvbefrugtende, så den kan formere sig lynhurtigt, hvis den først får lov at etablere sig i de danske vandløb.

Det flotte mønster på ryggen gør krebsen populær hos akvarieholdere. Foto: AQUA Akvarium og Dyrepark

Levesteder er heller ikke noget problem for marmorkrebsen, for den kan nemlig leve i alle typer ferskvand fra små vandhuller til og søer til større, strømmende vandløb.

- Det er både omkostningsrigt og meget svært at holde bestanden nede, hvis den først etablerer sig, fortæller Morten Vissing i pressemeddelelsen.

Han henviser blandt andet til, at marmorkrebsen har invaderet så store områder på Madagascar, at det har omfattende betydning for dyrelivet og planter i området.

Populær til akvarium

Fordi marmorkrebsen er så god til at passe sig selv, så er den også populær at holde i hjemmet, for folk som har et akvarium. Ud over, at den kræver meget lidt pleje, så har den også et flot mønster.

Problemet er bare, at den kan formere med sig selv og meget hurtigt, så derfor bliver akvariet hurtigt fyldt. Derfor er der en risiko for, at ejerne sætter ungerne ud i naturen.

Sådan har krebsen spredt sig i naturen flere steder i verden. Både Tyskland, Japan Holland og førnævnte Madagascar er blevet overrendt af arten.

Hos AQUA Akvarium og Dyrepark har de valgt at udstille det eksemplar, som de har fået indleveret, i sit eget akvarium. Her skal den bo helt alene, men nok ikke længe - den bærer nemlig allerede rundt på hundredvis af æg.