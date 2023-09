Altan-drama: Skulle saves fri

Når det virkelig er sløvt i brandvæsnet, er det som regel noget med en kat, der sidder fast i et træ.

Men søndag var Sydøstjyllands Brandvæsen taget et smut til Horsens, hvor en kvinde bogstaveligt talt var i nød.

I hvert fald sad hun fast på sin altan på Smedegade, fordi hun havde fået benet i klemme mellem altanen og bygningens mur.

Det skriver TV2 Østjylland.

Specialværktøj

Efter hændelsen blev kvinden kørt til kontrol på hospitalet.

For brandvæsnet brugte 15 minutter til at skære kvinden fri med 'specialværktøj', der normalt bruges til at skære personer fri fra biler efter trafikulykker.

Det oplyser indsatsleder Kristoffer Baungaard til TV2 Østjylland.