Alternativ til lort i Øresund: - Urealistisk

Op mod 290.000 kubikmeter urenset spildevand skulle mandag være begyndt at flyde ud i Øresund, men efter kritik fra eksperter og en del politisk virak er projektet udskudt.

Spildevandet skulle udledes i Øresund, fordi en stor spildevandsledning kaldet Lynetteledningen skal forstærkes, inden der kan bygges på en grund på Svanemølleholm i København.

Lukningen af ledningen ville betyde, at de tonsvis af spildevand, der normalt flyder gennem ledningen til spildevandsanlægget Lynetten, skulle bortskaffes på anden vis. Derfor blev blev det besluttet at udlede vandet halvanden kilometer ud fra Skovshoved Havn og cirka fire kilometer ud for Københavns Havn.

Men på trods af kritik fra eksperter og politikere ender det formentlig med at blive som først planlagt, hvis man skal tro den administrerende direktør i vandselskabet Novafos, der ejer pumpestationen ved Skovshoved Havn.

- Jeg kan sige noget om de alternativer, der er blevet nævnt i folkedomstolen, om man vil, om hvorfor man ikke har undersøgt at køre det bort i tankvogne eller sejle det bort i tankskibe. I forhold til det med tankvogne lavede vi beregninger for bare den del, der skulle afledes fra Skovshoved.

- Det ville kræve 1000 af de største tankbiler, man kan forestille sig, der skulle køre fra Skovshoved til Lynetten i døgnet. Det er en urealistisk løsning, siger Carsten Nystrup, administrerende direktør i Novafos.



1000 tankbiler Der er 1440 minutter på et døgn, så hvis der skulle køre 1000 tankvogne mellem pumpestationen ved Skovshoved Havn og Lynetten på Refshaleøen i København, svarer det til, at en fyldt tankbil hvert cirka halvandet minut skulle køre fra pumpestationen i Nordsjælland. Spildevandet kan ikke flyde gennem ledningen til rensningsanlægget Lynetten i op til fem dage, fordi Hofor ønsker at forstærke ledningen. Forstærkningen skal ske, fordi der er blevet solgt grunde til byggeri på Svanemølleholmen, hvor dele af ledningen løber igennem. Vis mere Luk

Halvandet minut

Et forslag om, at spildevandet kunne opsamles på et tankskib og efterfølgende sejles til spildevandsanlægget Lynetten, ser direktøren heller ikke for sig.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det nok ikke blevet undersøgt. Jeg tror stadigvæk også, at det er urealistisk. Det er jo ikke bare lige at få et tankskib til at lægge til ud for henholdsvis Skovshoved Pumpestation og Strandvænget Pumpestation. Havdybderne muliggør det ikke rigtig, og man kan sige, at så skal der også skabes forbindelse fra pumpestationen til tankskibet.

- Det er heller ikke lige enkelt. Men det vil der bliver undersøgt på meget mere faktuel basis, inden vi når til oktober, siger Carsten Nystrup.

- Jeg kan fornemme på dig, at du ikke synes, at kritikken er berettiget?

- Nej, men jeg kan godt forstå, at den kommer. For når man hører, at man nu sender urenset lort, for at sige det ligeud, direkte ud i Øresund, det er der da ingen, der er begejstrede for. Men man må trods alt også have en vis tiltro til, at der bliver handlet ansvarligt.

Lille andel

Han opfordrer samtidig til, at man ser de 290.000 kubikmeter i et større perspektiv.

- Der bliver talt om, at det har et stort indhold af henholdsvis fosfor og nitrat. Undersøgelser viser, at det udgør cirka mellem to og fem procent af den udledning, der årligt sker efter rensningsanlægget på Lynetten, siger Carsten Nystrup.

Arbejdet på spildevandsledningen er foreløbigt udskudt til oktober måned, og Carsten Nystrup forventer nu, at man sammen med hovedstadens forsyningsselskab, Hofor, vil bede uvildige rådgivere om at undersøge alternative løsninger.

Hos Hofor bekræfter man, at alternativer i den kommende tid vil blive undersøgt, men her har man også svært ved at se alternativer.