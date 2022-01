Alternativt liebhaveri: CIA-fængsel til salg

En ejendom, der tidligere har været brugt som fængsel for CIA, kommer snart til salg i Litauen

Skøn landejendom i rolige og skønne landomgivelser. Boligen er beklædt i brunt træ og består af en lade med tilhørende stor garage og lokaler, der tidligere er anvendt til tortur.

Var det noget, der gav lyst til at rykke teltpælene op? Det er i hvert fald snart muligt. I en lille landsby uden for Vilnius i Litauen, bliver et tidligere CIA-fængsel nemlig sat til salg.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Bygningen fungerede i al hemmelighed som CIA-fængsel mellem 2005 og 2006 og gik i CIA-kredse under navnet 'Detention Site Violet' eller 'Project No.2'

Værelserne i bygningen er lydtætte og uden vinduer. Foto: Ritzau Scanpix.

Prominente tidligere 'beboere'

Ifølge den litauiske stat har CIA holdt flere kendte terrorister indespærret i bygningen.

Ledende al-Qaeda figur Abu Zubaydah har siddet tilbageholdt i ejendommen, men også Khalid Sheik Mohammed, som man formoder, var hjernen bag moderne tids mest skelsættende terrorangeb 11. september 2001, har siddet fængslet her.

Litauerne har selv brugt fængslet til militære øvelser, siden amerikanerne forlod bygningen i 2006.

Ejendommen ligger i landsbyen Antaviliai udenfor Vilnius, Litauen. Foto: Ritzau Scanpix

For retten

Fængslet var i 2010 genstand for en intern undersøgelse i Litauen, og i 2018 spillede fængslet en rolle i en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Fangerne blev barberet ved ankomsten og blev holdt isolerede i enkeltmandsceller. I cellerne blev de udsat for konstant stærk belysning.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol idømte i 2018 Litauen at kompensere Abu Zubayedh med 750.000 kroner, som domstolen mente havde fået krænket sine menneskerettigheder i det litauiske fængsel.

Der er ikke fastlagt en pris for hele herligheden endnu.