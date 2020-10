Altinget-stifter anklaget for sexisme

'Den virksomhed, som jeg med stolthed har stiftet, er grundlagt på værdier som ordentlighed, en respektfuld omgangstone, ligeværdighed mellem kønnene og et kreativt arbejdsmiljø. Det burde der ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved. Men det bliver der desværre lige nu, og det skal der rettes op på.

I den afklarende proces omkring sexisme og sexchikane, vi nu gennemfører i vores virksomhed på samme måde, som det foregår på alle andre mediearbejdspladser, så må jeg som ejer med ydmyghed erkende, at der desværre også hos os er brug for at tage et opgør med fortiden. Og brug for samtidig at tydeliggøre rammerne for den acceptable tone og kultur og det trygge arbejdsmiljø, som vi forudsætter i fremtiden skal være til stede hver eneste dag og alle steder i vores virksomhed.

Så meget desto mere beklager jeg, at jeg tilsyneladende selv har været anledning til noget af den kritik, der er kommet frem nu. For mig har processen været en personlig erkendelse af, at min egen optræden i konkrete situationer desværre har kunnet give anledning til, at kvindelige medarbejdere har følt sig krænket eller har oplevet mine handlinger som chef og ejer som grænseoverskridende. Det gør mig oprigtigt ked af det. Jeg må tage ansvaret for, at situationer er blevet opfattet sådan, og jeg vil gerne sige utvetydigt undskyld til de pågældende.

Samtidig vil jeg gerne forsikre alle om, at vi i min virksomhed nu - lige som jeg selv gør det - tager ved lære af kritikken og grundigt tager fat på udfordringen med at ændre på de uønskede dele af vores kultur. Vi skal fortsat være en virksomhed karakteriseret ved ordentlighed, respektfuld omgang med hinanden, ligestilling og et kreativt arbejdsmiljø.'

- Rasmus Nielsen, stifter af Altinget