Alvorlig arbejdsulykke: Mand i kritisk tilstand

Østjyllands Politi er tirsdag eftermiddag rykket ud til en arbejdsulykke i Hasselager sydvest for Aarhus.

Manden, der er kommet til skade, er blevet bragt til hospitalet, siger kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi Emil Enemark Sørensen.

- Der er sket en alvorlig arbejdsulykke. Manden er kommet alvorligt til skade, og han er i kritisk tilstand, lyder det.

Ifølge TV 2 Østjylland skulle den tilskadekomne have været fastklemt under en lastbil.

Politiet fik anmeldelsen omkring klokken 13.28, og kan ikke oplyse yderligere om mandens tilstand på nuværende tidspunkt.

Emil Enemark Sørensen kan dog oplyse, at arbejdstilsynet er tilkaldt, og at manden for nuværende er under behandling på hospitalet.