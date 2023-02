Alvorlig ulykke på motorvej: Tunnel spærret

Opdatering klokken 07.13: Der er nu et spor åbent i retning mod Sjælland på Øresundsmotorvejen.

Onsdag morgen er et 'alvorlig færdelsuheld' på Øresundsmotorvejen skyld i, at Tårnbytunnellen er spærret fra Lufthavnen mod Sjælland.

Politiet får klokken 05.26 en anmeldelse om, at en personbil er kørt op bag i en lastbil, siger Henrik Brix, vagtchef ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

- Det er en mand, han er alvorlig tilskadekommen, og han er derfor blevet hastet til hospitalet, siger Henrik Brix.

Foto: Kenneth Meyer

Politiet arbejder på stedet, og ifølge vagtchefen håber man på, at man kan nå at blive færdig, inden morgentrafikken for alvor tager til.

Bilister opfordres til at køre fra motorvejen via afkørsel 16.