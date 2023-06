Alvorlige anklager: Ekstra Bladet skrotter pris

Siden 1980 har Ekstra Bladet hædret alt fra journalister, forfattere, fotografer og tegnere med Victor-prisen, som er opkaldt efter tidligere chefredaktør Victor Andreasen.

Men nu er det slut.

Med afsæt i personlige breve og notater beskriver Lise Munk Thygesen, barnebarn til Tove Ditlevsen, i en ny bog, hvordan Victor Andreasen tilsyneladende skulle have forgrebet sig på hendes mor, Helle Munk.

Derfor har avisens nuværende chefredaktør, Knud Brix, valgt at nedlægge prisen.

- Der er kommet substantielle nye oplysninger om Victor Andreasen. De er så alvorlige, at vi - efter at vi har undersøgt det - ikke synes, at det giver mening at uddele en pris i hans navn.

- Det er ikke et forsøg på at skrive Victor Andreasen ud af Ekstra Bladets historie. Ekstra Bladet skylder ham en stor tak for at have reddet avisen og for at have været med til at definere den moderne tabloide journalistik.

- Men på baggrund af de nye oplysninger synes vi, det er svært at uddele en pris i hans ånd, siger Knud Brix.

Balancegang

Knud Brix har mødtes med Lise Munk Thygesen og har fået lov til at se Helle Munks journaler, hvor anklagerne om overgreb begået af Victor Andreasen, som døde i 2000, er nedfældet.

Han understreger, at man ikke er i gang med at 'rive statuer ned'. Det handler alene om at nedlægge prisen, lyder det.

- Der er tale om en række beskyldninger mod Victor Andreasen. Er det nok dokumentation til at skrotte prisen?

- Det er en meget delikat balancegang, fordi han ikke kan forsvare sig selv. Men med de oplysninger, der er lagt frem, synes vi, det er svært at bevare prisen, fordi det i al evighed vil mudre billedet. Også fordi det er en hyldest af en person.

Victor Andreasen var chefredaktør på Ekstra Bladet mellem 1963 og 1976. Foto: Jyllands Posten

- Er det ikke en glidebane at nedlægge en pris udelukkende på baggrund af beskyldninger?

- Vi er ikke ved at rive statuer ned. Men vi synes, det er svært at uddele prisen med den viden, vi har nu. Det er en beslutning, som jeg har truffet, og det står jeg ved.

Noget andet

Ud over at lægge navn til en pris er et mødelokale på avisen også navngivet efter den tidligere chefredaktør, ligesom hans ansigt også er foreviget på et maleri.

- Hvad skal der ske med mødelokalet og maleriet af Victor Andreasen?

- Jeg forestiller mig klart, hans billede kan hænge på Ekstra Bladet. Det er en tradition, at alle chefredaktører har et billede her. Jeg synes, det er noget andet end at have en hæderspris i hans navn.

- Når Victor Andreasens portræt stadig findes og ikke skal brændes, så er det, fordi han har en plads i Ekstra Bladets pressehistorie.

Ny pris

Ekstra Bladet opretter i stedet en ny pris.

Det er endnu ikke besluttet, hvilke værdier den skal rumme, og hvad den skal hedde. Spørgsmålet er, om den også bliver opkaldt efter en chefredaktør?

- Det har jeg ikke taget stilling til, men det har jeg svært ved at forestille mig, siger Knud Brix og fortsætter:

- Jeg synes ikke nødvendigvis, at den skal repræsentere en person, men derimod den ånd, der er på bladet. Den anarkistiske, antiautoritære ånd, som altid er magtkritisk. Det forestiller jeg mig, den skal repræsentere i en eller anden form.