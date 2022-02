Alvorlige fejl i el-installationerne: Hver fjerde er farlig

30 diskoteker, barer og caféer fik efter en stikprøve i 2021 påbud fra Sikkerhedsstyrelsen om at få bragt farlige el-installationer i orden. Brancheorganisation siger, de vil prioritere at få ordnet forholdene

Når du besøger en bar, et diskotek eller en café, er det sjældent chancen for at få stød, du bekymrer dig om.

Dog har Sikkerhedsstyrelsen fundet alvorlige fejl i el-installationerne hos hver fjerde restauration af de kontrollerede i 2021.

Det fremgår af en undersøgelse fra Sikkerhedsstyrelsen.

Mange fejl

I løbet af 2021 har medarbejdere fra Sikkerhedsstyrelsen kontrolleret el-installationer på 115 diskoteker, barer og caféer i Danmark.

Blandt dem var der kun 13 steder, hvor installationerne var helt i orden, mens der var 30 steder, hvor fejlene var så alvorlige, at Sikkerhedsstyrelsen har givet et påbud om at få bragt installationerne i orden.

Hos de resterende 72 steder var der fejl og mangler, som der blev vejledt om at få rettet op på.

Brand og stød

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen kan risikoen ved installationernes svingende tilstand være både stød ved berøring og kortslutninger, der kan føre til brand i bygningen.

- Det er en farlig cocktail, hvis der er slidte el-installationer, som kan være årsag til brand, samtidig med at nød- og panik-belysningen ikke fungerer. Særligt på steder, hvor der kommer rigtig mange mennesker i aften- og nattetimerne, siger kontorchef Søren Assenholt Muff fra Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen pointerer også, at det er ejeren af en el-installation, der har ansvaret.

Brancheorganisation: Kommer bag på os

Ifølge Kristian Nørgaard, politisk direktør i brancheorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet Horesta, er det nye oplysninger, at problemet har så bredt et omfang hos organisationens medlemmer.

- Når en styrelse siger, at her er en udfordring, så spidser vi ører. Det kommer bag på os, at tallet er så højt.

Han pointerer, at Horesta vil igangsætte et samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen for at komme problemet til livs.

- Det er ejerens ansvar, og ofte er det vores medlemmer, der lejer sig ind. Det er derfor afgørende, at ejerne også bliver opmærksomme på det her, så vi kan få igangsat et arbejde, siger Kristian Nørgaard.

- Det er vel også i jeres medlemmers interesse, at det ordnes?

- Selvfølgelig er det i vores interesse, og som branche og organisation er det højeste prioritet at koordinere noget formidling mellem ejer og lejer. For det vil være katastrofalt hvis der skulle ske et uheld, siger han.

Kristian Nørgaard vurderer, at manglende viden om reglerne kan være årsagen bag.

- Det skyldes ikke manglende vilje, men det kan skyldes manglende viden, og derfor kan oplysning være vejen frem, og det er vi lydhøre for, siger han.

- Sikkerhed for både gæster og medarbejdere er topprioritet i branchen, siger Kristian Nørgaard.

Ekstra Bladet har forsøgt at finde konkrete data på, hvor mange personer der er kommet til skade fra el-instillationerne for året 2021, men hverken Sikkerhedsstyrelsen, Horesta eller Beredskabsstyrelsen ligger inde med sådanne tal.