Alvorlige fejl: Nu kører letbanen igen

I løbet af de seneste fire uger har skinnerne i Odenses gader kun været til pynt.

15. juni måtte letbanen nemlig indstille al kørsel, da man havde fundet alvorlige fejl på strømkablerne.

Men nu er der godt nyt til dem, der har savnet at kunne komme fra A til B med letbanen, oplyser Odense Letbane i en pressemeddelelse.

Fredag kan passagererne nemlig komme om bord igen.

'Det er en stor lettelse, at vi endelig er klar til at genoptage driften. De seneste uger har været de ubetinget sværeste i letbanens levetid.'

'Nu har vi afsluttet arbejdet med facadeankre og skal gennem de sidste forberedelser frem mod passagerdrift fra fredag. På alle måder ser vi frem til at komme tilbage på sporet,' siger Dan Ravn, administrerende direktør ved Odense Letbane, i pressemeddelelsen.

Ny løsning

Dog vil man allerede i løbet af torsdagen kunne se letbanevognene glide gennem byen.

Det er bl.a. for at teste og tjekke de tekniske systemer.

Desuden introducerer Odense Letbane en lettere måde at købe togbilletter. Det kan ske via en QR-kode, som er til at finde på samtlige stationer. Man kan også benytte sig af letbanebillet.dk, hvis man ikke er fortrolig med QR.

