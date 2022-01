Alvorlige fejl på mange skoler

Der var alvorlige fejl med installationerne på mere end hver fjerde uddannelsesinstitution, som havde besøg af Sikkerhedsstyrelsen sidste år.

Det viser resultatet af kontroller blandt 109 uddannelsesinstitutioner i Danmark. Det gælder blandt andet folkeskoler, efterskoler og gymnasier.

Hos Sikkerhedsstyrelsen kalder kontorchef Søren Assenholt Muff antallet af skoler med fejl for bekymrende.

- Det er en relativ høj andel af skoler og institutioner, hvor der er fejl med elinstallationerne.

- Især når vi ser, at hver fjerde installation har så alvorlige fejl, at det i værste fald kan føre til elulykker og brande, siger Søren Assenholt Muff.

I de alvorlige tilfælde er der blandt andet konstateret forkert, manglende eller defekt fejlstrømsafbryder på almindelige stikkontakter.

30 af de besøgte steder fik påbud som følge af alvorlig fejl, mens 71 steder har fået en vejledning til at udbedre mindre fejl. Skolerne har ifølge Søren Assenholt Muff allerede rettet op på fejlene.

Sikkerhedsstyrelsen lavede sin seneste kontrol på området i 2017. Hvis man tager højde for, at der er ændret lidt i tilsynspraksis, er der ifølge Søren Assenholt Muff givet i hvert fald dobbelt så mange påbud i 2021.

Stikprøven repræsenterer kun en lille del af det samlede antal uddannelsesinstitutioner, men Søren Assenholt Muff fortæller, at den er repræsentativ.

Derfor vurderer han, at resultaterne er nogenlunde retvisende for, hvordan det ville have set ud, hvis Sikkerhedsstyrelsen havde været forbi samtlige skoler i landet.

Søren Assenholt Muff understreger, at man ikke behøver at være nervøs som forælder eller elev.

- Man skal ikke være bekymret som forælder for at sende sit barn i skole. Det vil jeg ikke være bekymret for.

- Vi laver de her indsatser og tilsyn for at højne elsikkerheden - og det hjælper vi skolerne med gennem information og kampagner, siger Søren Assenholt Muff.

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer alle skoler til at få gennemgået sine installationer af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, hvis der er det mindste tvivl om installationerne.