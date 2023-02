'Alvorlige konsekvenser' for landbruget: Forudser konkursbølge

Det vil koste landbruget dyrt, hvis der indføres en klimaafgift.

Faktisk vil en CO2-afgift få altødelæggende konsekvenser for landbruget, lyder det nu i en ny analyse.

Samtidig vil andelen af konkurstruede landbrug eksplodere, konkluderes det i rapporten.

Landbruget går en dyster fremtid i møde, hvis der indføres en klimaafgift, mener Seges Innovation. Foto: Finn Frandsen

Truer hver anden

Indføres en klimaafgift på 750 kroner pr. udledt tons C02, vil det betyde et fald i værdi på landbrugsejendomme på mellem 100-160 milliarder kroner. Derudover vil op mod 45 procent af alle landmænd være lukningstruet. En stigning fra det nuværende tal på blot seks procent.

Sådan lyder de opsigtsvækkende konklusioner i en ny og omfattende rapport fra forsknings- og udviklingsorganisation inden for landbrug og fødevarer Seges Innovation.

- Hvis en isoleret CO2e-afgift på den danske landbrugsproduktion vedtages uden afbødende tiltag, vil landbrugserhvervet blive drænet for likviditet og investeringskapacitet. Det vil føre til, at der ikke bliver tilstrækkelig kapacitet til at investere i grønne løsninger, og store dele af dansk landbrug vil blive udkonkurreret, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges Innovation.

Han advarer samtidig om, at man skal have mere præcise målemetoder for CO2-udledning, før man pålægger landbruget en afgift:

- Hvis der indføres en CO2e-afgift på nuværende tidspunkt, vil beskatningen af landmændene være præget af vilkårlighed. For at kunne beregne CO-udledningen er det nødvendigt med retvisende og opdaterede klimaregnskaber, så der kan beregnes et korrekt afgiftsgrundlag. Den mulighed findes endnu ikke, siger Klaus Kaiser.

Afgiften på 750 kroner er baseret på et gennemsnit af den afgift, som andre brancher er pålagt. I rapporten arbejder man dog også med andre afgiftsniveauer.

Anbefalinger til efteråret

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal udarbejde forslag til en kommende COe-afgiftsmode

Senest til efteråret vil ekspertgruppen for en grøn skattereform være klar med sin endelige rapport, der blandt andet skal komme med anbefalinger til en CO2-afgift på landbruget.

Det meddelte Skatteministeriet i sidste uge på sin hjemmeside.

Dermed kan ekspertgruppens endelige rapport blive forsinket et år i forhold til det, der blev meldt ud for et år siden, da ekspertgruppen kom med sin første delrapport.

- Vi skal i mål med vores meget ambitiøse klimamål og dermed indfri 70 procents reduktion i 2030.

- Derfor ser jeg meget frem til at læse ekspertgruppens afrapportering, så vi kan tage de sidste skridt mod en mere ensartet CO2-afgift, siger skatteminister Jeppe Bruus (S) i en pressemeddelelse.

I henhold til klimaloven skal Danmark i 2030 have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent set i forhold til niveauet i 1990.

Oprindeligt skulle ekspertgruppens arbejde have været færdiggjort sidste efterår. Men folketingsvalget og dannelsen af SVM-regeringen forsinkede det.