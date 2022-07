Alvorlige ventetider for forældre: - Kan sidestilles med tortur

Rikke Thomsen mistede forældremyndigheden over sin søn. På grund af de lange ventetider ved domstolene gik der et halvt år, før hun så ham igen

Ekstra Bladet har i løbet af ugen sat fokus på domstolenes groteske ventetider, der kan være katastrofale for de danskere, der er fanget i systemet.

Det gælder blandt andet forældre i samværssager, der risikerer at blive afskåret fra at se deres børn i lange perioder, mens de venter på afklaring.

44-årige Rikke Thomsen mistede forældremyndigheden over sin søn i en stor sag i Højesteret om samværschikane, blandt andet fordi hun nægtede at aflevere sønnen til faren i en måned.

Dommen faldt i 2020, og efterfølgende så hun ikke sin søn i et halvt år, fordi hun ventede på en ny afgørelse.

- Det kan sidestilles med tortur, siger Rikke Thomsen.

Hun er uenig i dommen fra Højesteret. Men hun står frem, fordi hun gerne vil sætte fokus på de lange ventetider i systemet, der ifølge hende har alvorlige konsekvenser.

En knytnæve hver gang

Rikke Thomsen har været i systemet i mange år, og hun oplever, at de lange ventetider optrapper konflikterne og skaber konstant uvished.

- Jeg tror ikke, myndighederne er klar over, hvad det gør ved forældre at skulle vente i sådan nogle sager her, både for mor og far. Man får en knytnæve hver gang. Og så står man og tænker, nå, hvor lang er ventetiden nu? Kan der gå fire måneder? Fem måneder? Får jeg overhovedet min søn at se igen inden næste år? Dét slag har jeg fået fem gange nu på to år.

Forløbet i familieretten har ifølge Rikke Thomsen givet hende alvorlige hjerteproblemer. Foto: Jonathan Damslund

Sagen i Højesteret handlede om forældremyndighed. Nu, to år efter, er hun dømt for børnebortførelse i landsretten for ikke at udlevere sit barn til faderen.

Hun siger selv, at hun nægtede at udlevere sin søn, fordi der var blevet lavet en midlertidig afgørelse om forældremyndighed, som senere blev erklæret ugyldig i byretten.

Hjerteproblemer

På baggrund af en omfattende aktindsigt kan Ekstra Bladet fortælle, at ventetiden er eksploderet hos de danske domstole.

Også ved familieretten er den gal. I 2021 var den gennemsnitlige ventetid over seks måneder ved sager med retsmøde i familieretten, viser statistik fra byretterne.

Turen gennem det familieretlige system er en opslidende proces, siger Rikke Thomsen.

- Som det er nu, skal man først have en sag i Familieretshuset og vente 3-4 måneder på at få en sag igennem der. Så skal man nærmest vente to måneder på bare at få et telefonmøde ved domstolene, og så skal du vente yderligere 3-4 måneder på at få en hovedforhandling igennem ved domstolene.

Forløbet har tvunget Rikke Thomsen til at forlade sit job som advokatsekretær, og hendes helbred er alvorligt forværret, siger hun.

- Jeg blev indlagt fem gange på det her halve år. Jeg har aldrig haft noget før, men har udviklet alvorlige hjerteproblemer på grund af denne her sag.

Minister: - Det er helt uholdbart



I et interview med Ekstra Bladet siger justitsminister Mattias Tesfaye (S), at 'det er helt uholdbart med de lange sagsbehandlingstider', og at folk venter i 'alt for lang tid'.

Han foreslår derfor i første omgang at videreføre corona-midlerne til domstolene, der ellers skulle udløbe 1. januar, og han lægger op til efter ferien at igangsætte politiske forhandlinger om domstolenes rammer med inddragelse af partierne i Folketinget.

